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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:26
Alex2007 написав: Expert100500 написав: Alex2007 написав:
еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой.
Вибачаюсь, яка валюта тікла рікою? Продажа нерезидентами доларів для видачі нам кредитів ОВДП під 10-15%? Ну так будь-які дорогі кредити рано чи пізно закінчуються плачевно для того, хто їх бере, що ми зараз і спостерігаємо
То что мвф дает дешевые кредиты под 1-2 процента
- это понятно.
Не повторяйте этот миф. Украине МВФ дает в лучшем случае под 3%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:33
edvardd
Бл ...(неопределенный артикль )
Лучше бы первым пунктом было ,немедленно обеспечить все станции скорой помощи , все медучреждения средствами индивидуальной защиты медиков .
Если они заразятся, лечить будет кто ?
Ну что можно сказать ...расп---и...
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холява
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:36
Starikan написав:
Не повторяйте этот миф. Украине МВФ дает в лучшем случае под 3%.
насколько я помню, в 2008 году во время кризиса, парочка тогдашних руководителей: Тимошенко и Ющенко, всем рассказывали, что кредит МВФ под 5% - это очень круто (т.е. маленький процент).
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dima_beleb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:38
холява написав:edvardd
Бл ...(неопределенный артикль )
Лучше бы первым пунктом было ,немедленно обеспечить все станции скорой помощи , все медучреждения средствами индивидуальной защиты медиков .
Если они заразятся, лечить будет кто ?
Ну что можно сказать ...расп---и...
Заразятся и заболеют - это разные понятия.
Не каждый, кто заразился - болеет.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Нед 29 бер, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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dima_beleb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:43
Shaman написав:
спиртное входит в продукты)))
А на продукти альфа дає щонайменше 10,5% грязними кешбеку до 03.04, суто на алко - 5%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:44
sergey_sryvkin написав:
asti написав:Ну, по-перше, користуватися можна.
Так можна чи не можна? Хтось із вас з орестом має помилятись.
asti написав: Якщо погодити з МВФ то можна частину коштів направити безпосередньо в бюджет,
Який сенс домовлятися сьогодні про транш, якщо завтра доведеться ЗНОВ домовлятись, щоб скористуватися грошима?..
Хтось може пояснити просто?.. Я так розумію, що цими траншами можно вільно користуватися для погашення старих боргів перед МВФ. Тобто це не кредит, а реструктурізація старих боргів, фактично.
orest написав:sergey_sryvkin
колись на таких умовах позичали для того, щоб показати свою надійність і отримати інші позики: від ЄС, Світового банку, під гарантії США і тд.
Показати надійність можна звичайним листом чи рекомендацією від МВФ (вербально), до чого тут гроші з відсотками?..
Эти мантры про "показать надежность" я слышу уже 20 лет и давно перестал в них верить.
Были эти транши, не были - всё равно в Украину массово заходили только финансовые спекулянты.
За редким исключением типа табачников и Миттала, которых почему-то не волновали ни "свинарчуки", ни "схематозы".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:44
dima_beleb
Вы намекаете , что все будут распространителями ?
Независимо от того заболел или нет .
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холява
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:47
холява написав:dima_beleb
Вы намекаете , что все будут распространителями ?
Независимо от того заболел или нет .
конечно.
заболеют и умрут только старые и слабые.
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dima_beleb
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