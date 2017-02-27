RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4843484448454846

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 395
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
48%
188
Всього голосів : 395
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:26

  Alex2007 написав:
  Expert100500 написав:
  Alex2007 написав:еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой.
Вибачаюсь, яка валюта тікла рікою? Продажа нерезидентами доларів для видачі нам кредитів ОВДП під 10-15%? Ну так будь-які дорогі кредити рано чи пізно закінчуються плачевно для того, хто їх бере, що ми зараз і спостерігаємо
То что мвф дает дешевые кредиты под 1-2 процента - это понятно.

Не повторяйте этот миф. Украине МВФ дает в лучшем случае под 3%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:33

edvardd

Бл ...(неопределенный артикль )

Лучше бы первым пунктом было ,немедленно обеспечить все станции скорой помощи , все медучреждения средствами индивидуальной защиты медиков .
Если они заразятся, лечить будет кто ?


Ну что можно сказать ...расп---и...
холява
2
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:36

  Starikan написав:Не повторяйте этот миф. Украине МВФ дает в лучшем случае под 3%.

насколько я помню, в 2008 году во время кризиса, парочка тогдашних руководителей: Тимошенко и Ющенко, всем рассказывали, что кредит МВФ под 5% - это очень круто (т.е. маленький процент).
dima_beleb
 
Повідомлень: 466
З нами з: 11.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:38

  холява написав:edvardd

Бл ...(неопределенный артикль )

Лучше бы первым пунктом было ,немедленно обеспечить все станции скорой помощи , все медучреждения средствами индивидуальной защиты медиков .
Если они заразятся, лечить будет кто ?


Ну что можно сказать ...расп---и...

Заразятся и заболеют - это разные понятия.
Не каждый, кто заразился - болеет.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Нед 29 бер, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
dima_beleb
 
Повідомлень: 466
З нами з: 11.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:43

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Pupsik написав:Цей карантин крутіший за Новий рік! Печінці капець :(


ещё бы кэш бэк ввели бы банки на спиртное... :P


спиртное входит в продукты)))


А на продукти альфа дає щонайменше 10,5% грязними кешбеку до 03.04, суто на алко - 5%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3291
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:44

  sergey_sryvkin написав:
asti написав:Ну, по-перше, користуватися можна.
Так можна чи не можна? Хтось із вас з орестом має помилятись.
asti написав: Якщо погодити з МВФ то можна частину коштів направити безпосередньо в бюджет,
Який сенс домовлятися сьогодні про транш, якщо завтра доведеться ЗНОВ домовлятись, щоб скористуватися грошима?..
Хтось може пояснити просто?.. Я так розумію, що цими траншами можно вільно користуватися для погашення старих боргів перед МВФ. Тобто це не кредит, а реструктурізація старих боргів, фактично.
  orest написав:sergey_sryvkin колись на таких умовах позичали для того, щоб показати свою надійність і отримати інші позики: від ЄС, Світового банку, під гарантії США і тд.
Показати надійність можна звичайним листом чи рекомендацією від МВФ (вербально), до чого тут гроші з відсотками?..

Эти мантры про "показать надежность" я слышу уже 20 лет и давно перестал в них верить.
Были эти транши, не были - всё равно в Украину массово заходили только финансовые спекулянты.
За редким исключением типа табачников и Миттала, которых почему-то не волновали ни "свинарчуки", ни "схематозы".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:44

dima_beleb

Вы намекаете , что все будут распространителями ?
Независимо от того заболел или нет .
холява
2
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:47

  холява написав:dima_beleb

Вы намекаете , что все будут распространителями ?
Независимо от того заболел или нет .

конечно.
заболеют и умрут только старые и слабые.
dima_beleb
 
Повідомлень: 466
З нами з: 11.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4843484448454846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall, Автор77, dima_beleb, flyman, Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1726, 1727, 1728
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17276 2177098
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 21:53
thirdeye
Валютный рынок в мире 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6879 1533866
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 12:42
slonic32
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
393 77018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 20:57
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.