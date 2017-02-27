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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:52
Что касается снятия карантина смотрим на локомотив экономики ЕС Германию и Францию когда они снимут карантин за ними и другие страны потянутся .
Касаемо Украины ? "о повестке дня внеочередного заседания Рады
"Там будут налоговые льготы, в том числе будет отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая" Теперь ДУМАЙТЕ !
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:04
buratinyo написав:
В то же время отличная тема для наших заробитчан это производство, это работа на промышленных предприятиях и заводах тяжелого машиностроения. Там нужны довольно грамотные люди с высшим образование. Наши заробитчане с удовлетворительным знанием немецкого или английского языков идеально соответствуют критериям идеального работника для промышленного предприятия.
вся трагедия в том, что если работать офиц. за бугром, то как говорится на жизнь хватает, но на жизнь и проживания самого себя, но в крайнем случае на ещё одного землякопа.
но, многие едут туда, что бы заработать и обеспечить не только себя, но ещё и свою семью из двух и более землякопов оставшихся здесь в стране.
поэтому наши и не стремятся офиц., т.к. дорога каждая копейка.
а вот кто работает офиц. и живёт там уже семьями, то тот и не выезжал сюда сейчас обратно и продолжает там офиц. работать во всех сферах экономики.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 29 бер, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:06
Shaman написав:
.......
А дефолт - дело житейское - не мы первые, не мы последние. Просто надо понимать, что за этим стоит, особенно тем, кто ратует за дефолт - большая девальвация, далеко за 40, и отсутствие внешнего финансирования для всех, включая наши ФПГ, что еще сильно придавит экономику.
.....
Всё это у нас уже случалось и без всяких дефолтов.
И сильными девальвациями нас не удивишь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:26
Alex2007 написав: Expert100500 написав: Alex2007 написав:
еще менее полгода назад смотрели на мвф свысока и валюта текла рекой.
Вибачаюсь, яка валюта тікла рікою? Продажа нерезидентами доларів для видачі нам кредитів ОВДП під 10-15%? Ну так будь-які дорогі кредити рано чи пізно закінчуються плачевно для того, хто їх бере, що ми зараз і спостерігаємо
То что мвф дает дешевые кредиты под 1-2 процента
- это понятно.
Не повторяйте этот миф. Украине МВФ дает в лучшем случае под 3%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:36
Starikan написав:
Не повторяйте этот миф. Украине МВФ дает в лучшем случае под 3%.
насколько я помню, в 2008 году во время кризиса, парочка тогдашних руководителей: Тимошенко и Ющенко, всем рассказывали, что кредит МВФ под 5% - это очень круто (т.е. маленький процент).
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:43
Shaman написав:
спиртное входит в продукты)))
А на продукти альфа дає щонайменше 10,5% грязними кешбеку до 03.04, суто на алко - 5%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:44
sergey_sryvkin написав:
asti написав:Ну, по-перше, користуватися можна.
Так можна чи не можна? Хтось із вас з орестом має помилятись.
asti написав: Якщо погодити з МВФ то можна частину коштів направити безпосередньо в бюджет,
Який сенс домовлятися сьогодні про транш, якщо завтра доведеться ЗНОВ домовлятись, щоб скористуватися грошима?..
Хтось може пояснити просто?.. Я так розумію, що цими траншами можно вільно користуватися для погашення старих боргів перед МВФ. Тобто це не кредит, а реструктурізація старих боргів, фактично.
orest написав:sergey_sryvkin
колись на таких умовах позичали для того, щоб показати свою надійність і отримати інші позики: від ЄС, Світового банку, під гарантії США і тд.
Показати надійність можна звичайним листом чи рекомендацією від МВФ (вербально), до чого тут гроші з відсотками?..
Эти мантры про "показать надежность" я слышу уже 20 лет и давно перестал в них верить.
Были эти транши, не были - всё равно в Украину массово заходили только финансовые спекулянты.
За редким исключением типа табачников и Миттала, которых почему-то не волновали ни "свинарчуки", ни "схематозы".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:20
Автор77 написав:
По завтрашнему дню. По земле-темный лес.
По антибанковскому, если кто-то кого в последний момент не перекупит,или не запугает - голоса есть, дефолта боятся многие, с дургими фракциями сторговались .
Мене влаштовує:
- антібанківський да
- земля, ні. (Мене влаштував би Закон аналогічний тому, що в Польщі)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:43
kmm3 написав:
Віруючим ринкової теорії присвячується...
Якщо придивитись до дій/планів США чи ЄС і решти країн під час цієї кризи, то, м'яко кажучи, переповнюють почуття. Що таке гроші? Це засіб для обміну товарами. США і ЄС вирішили надрукувати сотні мільярдів доларів і євро "для підтримки бізнесу". Але як можна зараз підтримати бізнес, якщо нічого не виробляється через карантин? Насправді вони просто хочуть дати своїм громадянам можливість отримати певні товари, часто імпортовані, цілковито задарма. Причому такі плани не викликали девальвації їхніх валют, що відбувалося б у справді ринкових умовах.
В той же час валюти таких країн, як Україна, Туреччина і чимало інших в час таких криз схильні до значної девальвації, товари, які виробляє Україна (металургія, продовольство) дешевшають. Отакий узаконений грабунок бідніших країн монстрами "ринку".
Вихід простий - відмова по зовнішніх зобов'язань! Не треба боятися репутаційних ризиків, пройде час і вони знову запропонують свої гроші, в цьому нема жодного сумніву. Попри всю суперечливість Коломойського, сподіваюсь, він зуміє переконати Зеленського
Мда... Чого лише не напишуть в коментарях... Вони перестали виробляти те ж продовольство, а ми продовжуємо, тому вони все видурять у нас за надруковані папірці!!! То може нам перестати наше продовольство виробляти, якщо така несправедливість чи може молоко в річку зливати??!! А що робити з їхнім імпортним продовольством на полицях наших магазинів?! Ви ж точно знаєте, я впевнений!
І шо хотів запитати - а ви часто пропонуєте гроші тим же бомжам чи жебракам, яких зустрічаєте на вулиці?! Чи там логіка інша?!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:45
Qwerty написав:
Мда... Чого лише не напишуть в коментарях... Вони перестали виробляти те ж продовольство, а ми продовжуємо, тому вони все видурять у нас за надруковані папірці!!! То може нам перестати наше продовольство виробляти, якщо така несправедливість чи може молоко в річку зливати??!! А що робити з їхнім імпортним продовольством на полицях наших магазинів?! Ви ж точно знаєте, я впевнений!
І шо хотів запитати - а ви часто пропонуєте гроші тим же бомжам чи жебракам, яких зустрічаєте на вулиці?! Чи там логіка інша?!
буквально год назад цена лука была 35 грн. за кг.
почему? одна из версий. гнали весь урожай в европу.
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