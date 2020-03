Додано: Нед 29 бер, 2020 14:20

Автор77 написав: По завтрашнему дню. По земле-темный лес.

По антибанковскому, если кто-то кого в последний момент не перекупит,или не запугает - голоса есть, дефолта боятся многие, с дургими фракциями сторговались . По завтрашнему дню. По земле-темный лес.

Мене влаштовує:

- антібанківський да

- земля, ні. (Мене влаштував би Закон аналогічний тому, що в Польщі) Мене влаштовує:- антібанківський да- земля, ні. (Мене влаштував би Закон аналогічний тому, що в Польщі)

