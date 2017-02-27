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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:48
dima_beleb написав: холява написав:edvardd
Бл ...(неопределенный артикль )
Лучше бы первым пунктом было ,немедленно обеспечить все станции скорой помощи , все медучреждения средствами индивидуальной защиты медиков .
Если они заразятся, лечить будет кто ?
Ну что можно сказать ...расп---и...
Заразятся и заболеют - это разные понятия.
Не каждый, кто заразился - болеет.
Вы это Мищенко расскажите и годовалому ребёнку в Америке...
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edvardd
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:52
kmm3 написав:Pupsik
Насправді припускаю, що коли оголосити дефолт саме зараз, то ніякої девальвації не відбудеться. Курс гривні залежить більше від психології, ніж економіки. Тому якщо правильно висвітлити плюси такого рішення, то нічого страшного не відбудеться
Мда... Думав, що попередній прочитаний коментар був піком, але потім прочитав ще цей!!! А у вас є ті кому ви заборгували грошей?! То під шумок коронавірусу повідомте їх, що ви нічого повертати не буде, а залишитеся з ними просто друзями... І саме головне правильно висвітліть їм плюси цього такого класного для них рішення, бо це головне!!!Можна сказати їм, що це збереже їх від вірусу чи ще щось в цьому дусі, або що на готівці теж віруси бувають!
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Qwerty
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:01
dima_beleb написав: Qwerty написав:
Мда... Чого лише не напишуть в коментарях... Вони перестали виробляти те ж продовольство, а ми продовжуємо, тому вони все видурять у нас за надруковані папірці!!! То може нам перестати наше продовольство виробляти, якщо така несправедливість чи може молоко в річку зливати??!! А що робити з їхнім імпортним продовольством на полицях наших магазинів?! Ви ж точно знаєте, я впевнений!
І шо хотів запитати - а ви часто пропонуєте гроші тим же бомжам чи жебракам, яких зустрічаєте на вулиці?! Чи там логіка інша?!
буквально год назад цена лука была 35 грн. за кг.
почему? одна из версий. гнали весь урожай в европу.
Отечественный лук у нас до весны недоживает, гниёт. Поэтому его и садят мало и продают сразу. А весной уже едет импорт. Нет тут зрады.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:08
alex_dvornichenko написав:
Отечественный лук у нас до весны недоживает, гниёт. Поэтому его и садят мало и продают сразу. А весной уже едет импорт. Нет тут зрады.
Ну да. конечно. Рассказывайте тут сказки и дальше.
Это не зрада, а тупо двойной навар: продать лук европейцам, поднять цены из-за дефицита в Украине, далее завезти лук из средней азии и продавать в стране по заранее завышенной цене.
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dima_beleb
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