Додано: Нед 29 бер, 2020 15:36

холява написав: Здравствуйте .



Всем Здоровья и Спокойствия Душевного.



Очень Прошу людей не знакомых с медициной , эпидемиологией , санитарными нормами не писать глупости о окончании карантина или его отмене .



Если что , сейчас можно связаться с посольствами и предложить свою помощь в сборе трупов по квартирам в Испании или Италии .

Чтобы некоторые понимали серьезность положения , то напишу следующее (ну чтоб не пугать совсем ).

ВСЕ инфекционные больницы должны иметь отдельную канализацию .

Стоки знаете куда попадают ?

Поэтому сидите дома и не высовывайтесь , Богом прошу .

Соблюдайте ВСЕ требования врачей и личной безопасности .



Молитесь , чтобы размеры пандемии были минимальны.

Все зависит от вашей сознательности !!!



Не слушайте дилетантов . Здравствуйте .Всем Здоровья и Спокойствия Душевного.Очень Прошу людей не знакомых с медициной , эпидемиологией , санитарными нормами не писать глупости о окончании карантина или его отмене .Если что , сейчас можно связаться с посольствами и предложить свою помощь в сборе трупов по квартирам в Испании или Италии .Чтобы некоторые понимали серьезность положения , то напишу следующее (ну чтоб не пугать совсем ).ВСЕ инфекционные больницы должны иметь отдельную канализацию .Стоки знаете куда попадают ?Поэтому сидите дома и не высовывайтесь , Богом прошу .Соблюдайте ВСЕ требования врачей и личной безопасности .Молитесь , чтобы размеры пандемии были минимальны.Все зависит от вашей сознательности !!!Не слушайте дилетантов .

Доброго здоров’ячка і Вам. Ви зараз піднімаєте дуже серйозні питання стосовно медицини. Але всім і так було зрозуміло, в якому стані вона у нас і для чого вона потрібна урядовцям в Києві. Є надія, що зараз трохи більше прикоритних любителів куршевелів захворіє, може тоді в медицині щось зміниться.Спробую Вас трохи переключити, адже медицина зараз – це далеко не все. Вчора трішки зачепив питання доставки їжі. Хочу сьогодні висвітлити трохи ширше. У всьому цивілізованому світі виробництво продуктів харчування, заклади громадського харчування, суміжні галузі працюють згідно систем якості. Ну хоча б за елементарним НАССРом. Тобто це елементарні вимоги до робочого одягу-взуття, гігієни робочих місць, площ, роздільні приміщення для переодягання, прийняття їжі, основного і суміжних виробництв. Дезинфекція на вході, вентиляція і тд. А у на свсе трохи по іншому. У нас далеко не всі виробники продуктів харчування мають таке, мовчу вже про напівфабрикати, складові, добавки, а тим більше упакування. Адже власники всього цього добра в Черкасах, Кропивницькому, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Києві, Львові і тд дуже поважні люди, депутати ВР не одного скликання, їм все можна, їм ніхто нічого не скаже і не зробить. Ну або, якщо люди простіші, завжди все можна купити за якусь суму… Дуже часто виробництво відбувається в, практично, хлівах-гаражах-ангарах. Люди навіть висновків СЕС на продукцію не мають…У мене в день іде біля 5 літрів аніосрабу для рук, до п’яти літрів неохлору для підлог, біля двох літрів аніоспрею квік для робочих поверхонь і столів, а ще по дві маски і по дві пари рукавиць кожному працівнику на зміну. Транспорт робочий щодня продезінфікувати. І все це подорожчало в мінімум п’ять раз, а ще попробуй його дістати. Президент сказав, що все є, але немає нічого. А хтось (і ой як багато) огірок на це все забили і працюють як парцювалося. І навіть якщо все добре і якісно з продуктами в ресторані-супермаркеті, то велике питання в що його запакували. Крім того, є полімерна упаковка, яка робиться литтям чи термоформовкою під високою температурою і якщо її потім з чистого стола чистими руками в кульок то ок. А є поліпропіленові кульочки, не зрозуміло де поклеєні, є дуже популярний картон і паперові пакети, з якими зараз також є купа питань (де, як, ким і в яких умовах клеєно-вирубано, а ще з чого)…У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...