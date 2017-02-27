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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:48
dima_beleb написав: холява написав:edvardd
Бл ...(неопределенный артикль )
Лучше бы первым пунктом было ,немедленно обеспечить все станции скорой помощи , все медучреждения средствами индивидуальной защиты медиков .
Если они заразятся, лечить будет кто ?
Ну что можно сказать ...расп---и...
Заразятся и заболеют - это разные понятия.
Не каждый, кто заразился - болеет.
Вы это Мищенко расскажите и годовалому ребёнку в Америке...
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Додано: Нед 29 бер, 2020 14:52
kmm3 написав:Pupsik
Насправді припускаю, що коли оголосити дефолт саме зараз, то ніякої девальвації не відбудеться. Курс гривні залежить більше від психології, ніж економіки. Тому якщо правильно висвітлити плюси такого рішення, то нічого страшного не відбудеться
Мда... Думав, що попередній прочитаний коментар був піком, але потім прочитав ще цей!!! А у вас є ті кому ви заборгували грошей?! То під шумок коронавірусу повідомте їх, що ви нічого повертати не буде, а залишитеся з ними просто друзями... І саме головне правильно висвітліть їм плюси цього такого класного для них рішення, бо це головне!!!Можна сказати їм, що це збереже їх від вірусу чи ще щось в цьому дусі, або що на готівці теж віруси бувають!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:01
dima_beleb написав: Qwerty написав:
Мда... Чого лише не напишуть в коментарях... Вони перестали виробляти те ж продовольство, а ми продовжуємо, тому вони все видурять у нас за надруковані папірці!!! То може нам перестати наше продовольство виробляти, якщо така несправедливість чи може молоко в річку зливати??!! А що робити з їхнім імпортним продовольством на полицях наших магазинів?! Ви ж точно знаєте, я впевнений!
І шо хотів запитати - а ви часто пропонуєте гроші тим же бомжам чи жебракам, яких зустрічаєте на вулиці?! Чи там логіка інша?!
буквально год назад цена лука была 35 грн. за кг.
почему? одна из версий. гнали весь урожай в европу.
Отечественный лук у нас до весны недоживает, гниёт. Поэтому его и садят мало и продают сразу. А весной уже едет импорт. Нет тут зрады.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:08
alex_dvornichenko написав:
Отечественный лук у нас до весны недоживает, гниёт. Поэтому его и садят мало и продают сразу. А весной уже едет импорт. Нет тут зрады.
Ну да. конечно. Рассказывайте тут сказки и дальше.
Это не зрада, а тупо двойной навар: продать лук европейцам, поднять цены из-за дефицита в Украине, далее завезти лук из средней азии и продавать в стране по заранее завышенной цене.
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dima_beleb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:28
kmm3 написав: Pupsik написав:
І знову Ви пропонуєте нагнути простий люд в угоду інтересів одного суб'єкта...
В жодному випадку. За місяць курс буде 25, а то й нижче. Хтось втратить, зрозуміло, піддавшись паніці і купуючи на чорному ринку. Але то не бідні люди. Загалом же народ був би у великому виграші.
Не маю жодних симпатій до Коломойського. Якщо доведуть його провину з Приватом, то має сидіти.
Шановний, у якому виграші був народ, коли курс був по 25?! Навіщо писати єресь?! Ви неначе з Марса прилетіли!!! Хто доводить чи має доводити його провину з Приватом?! Назвіть хоч одну слідчу дію, яка відбулася у цьому напрямку?! Швидше в цьому вас звинуватять!!!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:36
холява написав:
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Спокойствия Душевного.
Очень Прошу людей не знакомых с медициной , эпидемиологией , санитарными нормами не писать глупости о окончании карантина или его отмене .
Если что , сейчас можно связаться с посольствами и предложить свою помощь в сборе трупов по квартирам в Испании или Италии .
Чтобы некоторые понимали серьезность положения , то напишу следующее (ну чтоб не пугать совсем ).
ВСЕ инфекционные больницы должны иметь отдельную канализацию .
Стоки знаете куда попадают ?
Поэтому сидите дома и не высовывайтесь , Богом прошу .
Соблюдайте ВСЕ требования врачей и личной безопасности .
Молитесь , чтобы размеры пандемии были минимальны.
Все зависит от вашей сознательности !!!
Не слушайте дилетантов .
Доброго здоров’ячка і Вам. Ви зараз піднімаєте дуже серйозні питання стосовно медицини. Але всім і так було зрозуміло, в якому стані вона у нас і для чого вона потрібна урядовцям в Києві. Є надія, що зараз трохи більше прикоритних любителів куршевелів захворіє, може тоді в медицині щось зміниться.
Спробую Вас трохи переключити, адже медицина зараз – це далеко не все. Вчора трішки зачепив питання доставки їжі. Хочу сьогодні висвітлити трохи ширше. У всьому цивілізованому світі виробництво продуктів харчування, заклади громадського харчування, суміжні галузі працюють згідно систем якості. Ну хоча б за елементарним НАССРом. Тобто це елементарні вимоги до робочого одягу-взуття, гігієни робочих місць, площ, роздільні приміщення для переодягання, прийняття їжі, основного і суміжних виробництв. Дезинфекція на вході, вентиляція і тд. А у на свсе трохи по іншому. У нас далеко не всі виробники продуктів харчування мають таке, мовчу вже про напівфабрикати, складові, добавки, а тим більше упакування. Адже власники всього цього добра в Черкасах, Кропивницькому, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Києві, Львові і тд дуже поважні люди, депутати ВР не одного скликання, їм все можна, їм ніхто нічого не скаже і не зробить. Ну або, якщо люди простіші, завжди все можна купити за якусь суму… Дуже часто виробництво відбувається в, практично, хлівах-гаражах-ангарах. Люди навіть висновків СЕС на продукцію не мають…
У мене в день іде біля 5 літрів аніосрабу для рук, до п’яти літрів неохлору для підлог, біля двох літрів аніоспрею квік для робочих поверхонь і столів, а ще по дві маски і по дві пари рукавиць кожному працівнику на зміну. Транспорт робочий щодня продезінфікувати. І все це подорожчало в мінімум п’ять раз, а ще попробуй його дістати. Президент сказав, що все є, але немає нічого. А хтось (і ой як багато) огірок на це все забили і працюють як парцювалося. І навіть якщо все добре і якісно з продуктами в ресторані-супермаркеті, то велике питання в що його запакували. Крім того, є полімерна упаковка, яка робиться литтям чи термоформовкою під високою температурою і якщо її потім з чистого стола чистими руками в кульок то ок. А є поліпропіленові кульочки, не зрозуміло де поклеєні, є дуже популярний картон і паперові пакети, з якими зараз також є купа питань (де, як, ким і в яких умовах клеєно-вирубано, а ще з чого)…
У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.
Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:43
dima_beleb написав: alex_dvornichenko написав:
Отечественный лук у нас до весны недоживает, гниёт. Поэтому его и садят мало и продают сразу. А весной уже едет импорт. Нет тут зрады.
Ну да. конечно. Рассказывайте тут сказки и дальше.
Это не зрада, а тупо двойной навар: продать лук европейцам, поднять цены из-за дефицита в Украине, далее завезти лук из средней азии и продавать в стране по заранее завышенной цене.
то виходить що можна наварити ще більше не продаючи лук взагалі, а дочекатись здорожчання тут?
Цікаво чому ж ніхто так не робить?
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:43
dir написав: Автор77 написав:
-Собственники киевсикх квартир, те,что поадекватнее снизили аренду людям на 30%, те что не совсем адекватные -большинство квартирантов только и ждет момента,чтобы сменить квартиру,
Если речь идёт о новых квартирах, то адекватный арендодатель не позволит амортизировать новый ремонт и технику себе в минус. Это будет означать меценатство. Проще хорошее за копейки не сдавать. Это всё равно что купленное за тысячу продавать за 500. Адекватные не будут фиксировать убытки, проще сохранить ремонт и технику на период безвременья.Цену в скв может и можно обсуждать , но рано, а в грн. с чего бы? Девальвация и так снизила доход арендодателя на её размер.
Та нічого не змінилося, це так розповідь теоретика, володаря якоїсь комуналки на Троєщині!
Ось хотів купити декілька паркінгів, думаючи, що підуть назустріч в ціні, так вони здивувалися, а по якій причині вони повинні демпінгувати?! В принципі причини не бачу... Кількість паркінгів невелика, будинок заселений, навіть по таким космічним цінам викуплять... Гроші у заможних людей нікуди не поділися, а у тих у кого не було, то й не буде...
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:46
Diman написав: dima_beleb написав: alex_dvornichenko написав:
Отечественный лук у нас до весны недоживает, гниёт. Поэтому его и садят мало и продают сразу. А весной уже едет импорт. Нет тут зрады.
Ну да. конечно. Рассказывайте тут сказки и дальше.
Это не зрада, а тупо двойной навар: продать лук европейцам, поднять цены из-за дефицита в Украине, далее завезти лук из средней азии и продавать в стране по заранее завышенной цене.
то виходить що можна наварити ще більше не продаючи лук взагалі, а дочекатись здорожчання тут?
Цікаво чому ж ніхто так не робить?
потому, что цена ростет из-за нехватки продуктов.
если вы владелец всех овощехранилищь, то в теории вы можете это сделать (организовав нехватку продуктов).
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:47
Investor_33 написав: dir написав: Striker написав:
Взял по 28, теперь только сидеть и наблюдать.
Всё верно-нервы дороже.
От жеж доброжелатели ... засадили человека на панике в бакс, теперь он выдохнул, сидит и наблюдает как дешевеет его инвестиция... а эти еще и про "нервы дороже" вещают
Дешевіє?! Вам ще костя юрист не писав вам про ваш високий рівень знань?! Попросіть того унікума - він напише!!!
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