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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4845484648474848>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 396
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
47%
188
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:50

  zzzzzz написав:Золото выкупили пролив и опять достигли сопротивления 1700.

Вероятно на днях будет пробой

Та хотілося б... Такий позитив зайвим не був би... а до літа на 2000...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:01

  Qwerty написав:
  zzzzzz написав:Золото выкупили пролив и опять достигли сопротивления 1700.

Вероятно на днях будет пробой

Та хотілося б... Такий позитив зайвим не був би... а до літа на 2000...

не будет этого. т.к. надо учитывать мировое падение экономики из-за карантина.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:02

  somilitark написав:proftpd66

Найти бизнес и попытаться его раскрутить,пусть даже это будет пошив масок.

Багато масок вже пошили??!! Чи не змогли використати шанс?! Чи ліньки було?!
Можна цибулю з часником посадити... Буде в ціні! Або курей завести! Можна багато чого, тільки це працювати треба!!! Тут сама більша проблема! Не той рівень як заправщик з бензоколонки заявляє!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:12

  Искатель написав:
  DmitryK написав:
  Moneta написав:30 будет на этой неделе.

Стесняюсь спросить, если сейчас вторник, значит, 30 будет в среду, четверг, или пятницу?

30 на этой неделе не будет, можете скринить.

И чтобы два раза не писать: на межбанке 27,80/27,95. Сделок сегодня очень мало, рынок тонкий и нервный. Колбасит из стороны в сторону.
Нацбанк сегодня не появлялся, не продавал, не покупал. По крайней мере, на текущую минуту так.

Як ви і зазначали 30 не було... Думаю ця цифра з`явиться в квітні... Десь на початку, ну а потім піде на 32-33... Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:35

  dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Вполне возможно после роста до 30или 32
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:37

  Qwerty написав:
Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!


А шо має статися в травні?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:38

  Trast написав:
  Qwerty написав:
Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!


А шо має статися в травні?


выходим из карантина и попадаем в кризис и массовую безработицу. :oops:
окончательно про май и далее узнаете завтра. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:41

  dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:42

я думаю завтра можно будет узнать, кто из банков на выход. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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