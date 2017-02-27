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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:50
zzzzzz написав:
Золото выкупили пролив и опять достигли сопротивления 1700.
Вероятно на днях будет пробой
Та хотілося б... Такий позитив зайвим не був би... а до літа на 2000...
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Qwerty
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:01
Qwerty написав: zzzzzz написав:
Золото выкупили пролив и опять достигли сопротивления 1700.
Вероятно на днях будет пробой
Та хотілося б... Такий позитив зайвим не був би... а до літа на 2000...
не будет этого. т.к. надо учитывать мировое падение экономики из-за карантина.
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dima_beleb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:02
somilitark написав:proftpd66
Найти бизнес и попытаться его раскрутить,пусть даже это будет пошив масок.
Багато масок вже пошили??!! Чи не змогли використати шанс?! Чи ліньки було?!
Можна цибулю з часником посадити... Буде в ціні! Або курей завести! Можна багато чого, тільки це працювати треба!!! Тут сама більша проблема! Не той рівень як заправщик з бензоколонки заявляє!
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Qwerty
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:12
Искатель написав: DmitryK написав: Moneta написав:
30 будет на этой неделе.
Стесняюсь спросить, если сейчас вторник, значит, 30 будет в среду, четверг, или пятницу?
30 на этой неделе не будет, можете скринить.
И чтобы два раза не писать: на межбанке 27,80/27,95. Сделок сегодня очень мало, рынок тонкий и нервный. Колбасит из стороны в сторону.
Нацбанк сегодня не появлялся, не продавал, не покупал. По крайней мере, на текущую минуту так.
Як ви і зазначали 30 не було... Думаю ця цифра з`явиться в квітні... Десь на початку, ну а потім піде на 32-33... Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!
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Qwerty
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:27
а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.
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dima_beleb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:35
dima_beleb написав:
а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.
Вполне возможно после роста до 30или 32
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:37
Qwerty написав:
Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!
А шо має статися в травні?
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Trast
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:38
Trast написав: Qwerty написав:
Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!
А шо має статися в травні?
выходим из карантина и попадаем в кризис и массовую безработицу.
окончательно про май и далее узнаете завтра.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:41
dima_beleb написав:
а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.
Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.
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Trast
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:42
я думаю завтра можно будет узнать, кто из банков на выход.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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