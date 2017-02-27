Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:43
Игорь Алексеевич написав: Trast написав: Qwerty написав:
Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!
А шо має статися в травні?
выходим из карантина и попадаем в кризис и массовую безработицу.
окончательно про май и далее узнаете завтра.
Насправді завтра, нічого не вирішує.
Запіздно пити борджомі, коли вже нирки накрилися.
Trast
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:45
Trast написав: dima_beleb написав:
а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.
Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.
это сначала.
а через пару месяцев такого карантина и у народа небудет денег даже на продукты.
вот тут то цены и упадут.
dima_beleb
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:46
Trast написав:
Насправді завтра, нічого не вирішує.
Запіздно пити борджомі, коли вже нирки накрилися.
https://www.youtube.com/watch?v=KAx10or9Ftc
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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