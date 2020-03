Додано: Нед 29 бер, 2020 17:05

Trast написав: dima_beleb написав: а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных. а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Як це?

Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.

Ліки теж.

Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.

особливо гречка особливо гречка

