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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4846484748484849>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 396
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
47%
188
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Trast написав:
  Qwerty написав:
Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!


А шо має статися в травні?


выходим из карантина и попадаем в кризис и массовую безработицу. :oops:
окончательно про май и далее узнаете завтра. :roll:

Насправді завтра, нічого не вирішує.
Запіздно пити борджомі, коли вже нирки накрилися.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:45

  Trast написав:
  dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.

это сначала.
а через пару месяцев такого карантина и у народа небудет денег даже на продукты.
вот тут то цены и упадут.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Насправді завтра, нічого не вирішує.
Запіздно пити борджомі, коли вже нирки накрилися.


https://www.youtube.com/watch?v=KAx10or9Ftc
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:55

  dima_beleb написав:
  Trast написав:
  dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.

это сначала.
а через пару месяцев такого карантина и у народа небудет денег даже на продукты.
вот тут то цены и упадут.

В нашій країні ціни не можуть впасти апріорі, бо ті ціни назначають олігархічні монополії, і їм якось все одно є там у когось грощі, чи вже нема, а їсти всім треба.
Впасти вони можуть тільки тоді, коли всі перейдуть їсти з городу, але не у всіх він є і не всі там щось робити вміють.
Тобто це зараз неможливо, тому ціни будуть зростати-інфляція-девальвація-дефолт-гіперінфляція.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:05

  Trast написав:
  dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.

особливо гречка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:15

  flyman написав:
  Trast написав:
  dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.

особливо гречка


помню в 2008г. на полках много пропало или очень подорожало разрекламированных импортных товаров.
правда на полках моментально появилась наша отечественная продукция и появились др. импортные товары, но с более приемленными ценами.
правда уже через год наши правители не дали развернуться нашим предпринимателям в замещении ряда товаров и опять дали зелёную улицу зарубежным монополистам с их продукцией. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:34

  flyman написав:
  Trast написав:
  dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.

особливо гречка

В последний раз, когда я был в магазе цена была 34 грн. цена держится две недели.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:37

  dima_beleb написав:
  Trast написав:
  dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.

Як це?
Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%.
Ліки теж.
Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні.
Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.

это сначала.
а через пару месяцев такого карантина и у народа небудет денег даже на продукты.
вот тут то цены и упадут.

Згоден. Карантин в такому форматі ввели зарано. Він би знадобився на місяць пізніше.
aklex
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:52

  aklex написав:Згоден. Карантин в такому форматі ввели зарано. Він би знадобився на місяць пізніше.

Якщо мета дефолт у травні, то ввели своєчасно.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:57

Екс-заступник міністра фінансів претендує на посаду голови Мінфіну: хто такий Сергій Марченко

https://www.unian.ua/politics/10936262- ... henko.html
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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