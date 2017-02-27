Qwerty написав: Ну, а потім буде травень... Він запам’ятається всім надовго... Краще б його і не було б, а зразу був би червень за квітнем! Інтуїція за багато моїх років мене рідко підводила... Краще б у цьому випадку підвела б!
А шо має статися в травні?
выходим из карантина и попадаем в кризис и массовую безработицу. окончательно про май и далее узнаете завтра.
Насправді завтра, нічого не вирішує. Запіздно пити борджомі, коли вже нирки накрилися.
dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.
Як це? Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%. Ліки теж. Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні. Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.
это сначала. а через пару месяцев такого карантина и у народа небудет денег даже на продукты. вот тут то цены и упадут.
В нашій країні ціни не можуть впасти апріорі, бо ті ціни назначають олігархічні монополії, і їм якось все одно є там у когось грощі, чи вже нема, а їсти всім треба. Впасти вони можуть тільки тоді, коли всі перейдуть їсти з городу, але не у всіх він є і не всі там щось робити вміють. Тобто це зараз неможливо, тому ціни будуть зростати-інфляція-девальвація-дефолт-гіперінфляція.
dima_beleb написав:а я думаю, что не будет роста курса. будет дефляционный коллапс из-за закрытия бизнесов и вынужденных безработных.
Як це? Продукти харчування вже зараз здорожчали на 10,20 а де-які і на 30%. Ліки теж. Тобто, що зараз споживають, те і зростає в ціні. Тут більше схоже на інфляцію вже все, ніж на дефляцію.
особливо гречка
помню в 2008г. на полках много пропало или очень подорожало разрекламированных импортных товаров. правда на полках моментально появилась наша отечественная продукция и появились др. импортные товары, но с более приемленными ценами. правда уже через год наши правители не дали развернуться нашим предпринимателям в замещении ряда товаров и опять дали зелёную улицу зарубежным монополистам с их продукцией.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.