Всем привет,завтра очень интересный день,так будут ли проголосованы законы для продолжения сотрудничества с МВФ?
Или у нас уже будут окончательно сорваны маски,уряд от олигархов,на последние потоки по сочным бюджетным кормушкам назначены протеже от Ермака и ко,ну и венец всего это возврат или компенсация по Привату.
Ребята,давайте уже запускайте песца,зачем было играть в эти все сорятские игры,сначала с красивыми лозунгами "весна прыйде,саджаты будемо",потом потерпите,а теперь уже надо показывать куда мы идём,в сепарское болото и договорняки или всё таки к золотому ярду?
Так что я за срывание масок,будет больно,но честно,одной задницей на 2-х стульчиках нельзя усидеть,пора выбирать,дядя Сэм не играй в полумеры,прижми этих клоунов,будь что будет,только не этот пипильный цинизм и новая вывеска от мародёров.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
уманский хитрый и главное умный лис. если надумал уйти, то наверное видит пахнет палённым и не хочет потом податься в бега или на растерзание политиков и общественности. только пришёл в команду министром финансов и сразу ход обратно. как то..????
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
orest написав:У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося. Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...
Аккуратнее, пожалуйста. Вас могут обозвать нехорошими словами и заблокировать на неделю за такие слова. И выйти из блока с помощью платных смс не получится. Деньги берут, но блок не снимают.
Игорь Алексеевич написав:уманский хитрый и главное умный лис. если надумал уйти, то наверное видит пахнет палённым и не хочет потом податься в бега или на растерзание политиков и общественности. только пришёл в команду министром финансов и сразу ход обратно. как то..????
Пишут что у него очень серьезные проблемы со здоровьем