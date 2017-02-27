Додано: Нед 29 бер, 2020 17:57

Всем привет,завтра очень интересный день,так будут ли проголосованы законы для продолжения сотрудничества с МВФ?



Или у нас уже будут окончательно сорваны маски,уряд от олигархов,на последние потоки по сочным бюджетным кормушкам назначены протеже от Ермака и ко,ну и венец всего это возврат или компенсация по Привату.



Ребята,давайте уже запускайте песца,зачем было играть в эти все сорятские игры,сначала с красивыми лозунгами "весна прыйде,саджаты будемо",потом потерпите,а теперь уже надо показывать куда мы идём,в сепарское болото и договорняки или всё таки к золотому ярду?



Так что я за срывание масок,будет больно,но честно,одной задницей на 2-х стульчиках нельзя усидеть,пора выбирать,дядя Сэм не играй в полумеры,прижми этих клоунов,будь что будет,только не этот пипильный цинизм и новая вывеска от мародёров.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.