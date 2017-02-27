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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4846484748484849

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 396
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
47%
188
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем привет,завтра очень интересный день,так будут ли проголосованы законы для продолжения сотрудничества с МВФ?

Или у нас уже будут окончательно сорваны маски,уряд от олигархов,на последние потоки по сочным бюджетным кормушкам назначены протеже от Ермака и ко,ну и венец всего это возврат или компенсация по Привату.

Ребята,давайте уже запускайте песца,зачем было играть в эти все сорятские игры,сначала с красивыми лозунгами "весна прыйде,саджаты будемо",потом потерпите,а теперь уже надо показывать куда мы идём,в сепарское болото и договорняки или всё таки к золотому ярду?

Так что я за срывание масок,будет больно,но честно,одной задницей на 2-х стульчиках нельзя усидеть,пора выбирать,дядя Сэм не играй в полумеры,прижми этих клоунов,будь что будет,только не этот пипильный цинизм и новая вывеска от мародёров.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:01

уманский хитрый и главное умный лис.
если надумал уйти, то наверное видит пахнет палённым и не хочет потом податься в бега или на растерзание политиков и общественности.
только пришёл в команду министром финансов и сразу ход обратно. как то..???? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:12

ПУСТОБРЁХИ, ХВАТИТ МОЛОТЬ ЕРУНДОЙ!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:18

У ВР зареєстрували проект постанови про звільнення Ємця із посади глави МОЗ

https://www.unn.com.ua/uk/news/1860663- ... -glavi-moz
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:19

  somilitark написав: теперь уже надо показывать куда мы идём,в сепарское болото и договорняки или всё таки к золотому ярду?


Надіюсь, що мети доживати в Ростові у наших депутатів нема...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:20

  orest написав:У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.
Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...

Аккуратнее, пожалуйста. Вас могут обозвать нехорошими словами и заблокировать на неделю за такие слова.
И выйти из блока с помощью платных смс не получится. Деньги берут, но блок не снимают.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:уманский хитрый и главное умный лис.
если надумал уйти, то наверное видит пахнет палённым и не хочет потом податься в бега или на растерзание политиков и общественности.
только пришёл в команду министром финансов и сразу ход обратно. как то..????
Пишут что у него очень серьезные проблемы со здоровьем
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Ну, а потім буде травень...


— Чем же все это окончится?— Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены?— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.

— Что же из этого следует?— Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю,что все это следует шить.


Поки шити маски
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:22

somilitark
На Приватовский закон голосов вроде как сильно не хватает, а без этого мвф ничего не даст.
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