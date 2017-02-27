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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48484849485048514852>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 396
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
47%
188
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:33

  75stasstas75 написав:somilitark
На Приватовский закон голосов вроде как сильно не хватает, а без этого мвф ничего не даст.

Как сказали депутантам, так и "не хватает". А вы верьте в зелю, которые бегает и уговаривает.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МВФ и так ничего не даст. Им нужно спасать белых людей, а не какую-то Украину.
Так что вангую. Продлят карантин и ЧС до лета, при этом будут народные волнения на майские праздники. Их подавят силой. Информационно будут с удесятеренной силой нагнетать панику по поводу заболевших в Украине.

И в итоге объявят дефолт. Вместе с Украиной, объявят дефолт Италия, Испания, возможно Индия. (вообщем то все страны в которых дикий хайп по поводу вируса)

Сразу после дефолта, инфо навес по поводу вируса пойдет на нет.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:45

Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:48

На засіданні фракції "Слуга народу" представили трьох кандидатів у міністри

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні фракції “Слуга народу” представив депутатам трьох кандидатів у міністри: Максима Степанова – на посаду міністра охорони здоров’я, Ольгу Буславець – на главу міністерства енергетики та Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів.
Про це LB.ua розповіли нардепи зі “Слуги народу”.

За словами депутатів, Буславець запитували про те, чи буде вона лобіювати інтереси олігарха Рината Ахметова.

“Усім зрозуміло, що вона від Ахметова. Це 100%”, – розповів співрозмовник у фракції.

Нардеп Ірина Верещук додала, що Ольга Буславець, відповідаючи на запитання про зв’язки з Ахметовим, “пояснила, що це не відповідає дійсності, і вона була за те, щоб відкласти запровадження ринку з 1 липня”.

За словами нардепів, найменше претензій було до Сергія Марченка – колишнього заступника голови Адміністрації президента, ексзаступника міністра фінансів, хоча йому й нагадали про роботу за президента Петра Порошенка.

“Ті, хто за дефолт, намагалися збити його, аргументуючи це тим, що він працював у Адміністрації Порошенка”, – розповіло джерело.

Верещук зазначила, що Степанова багато розпитували про його бачення майбутнього медреформи, стратегії боротьби з коронавірусом і можливе створення Служби епідеміологічного благополуччя.

“Запитання більше стосувалися кандидата в міністри охорони здоров’я Степанова. Ми не давали йому перепочити”, – зазначила Верещук.

За її словами, Степанову також одна група закидала роботу в Одеській ОДА за часів Петра Порошенко, інша – наголошувала на його конфлікті з колишнім президентом. Інший нардеп розповів LB.ua, що йому незрозуміло, чому саме Степанова пропонують у міністри.

“Усім зрозуміло, що Ємця треба міняти, але чому Максим (крім того, що він кум Палиці) – незрозуміло. Усі злющі через непрозору процедуру й що немає іншої ініціативи”, – розповіло джерело.

Верещук також питала про кадрову стратегію уряду.

“Я запитувала, чи є в нас є кадрова стратегія, оскільки ми так будемо щотижня голосувати за міністрів”, – зазначила Верещук.

Депутати не змогли відповісти на запитання LB.ua, чи будуть подані на позачергове засідання Верховної Ради кадрові питання та чи знайдуться всередині фракції голоси за запропонованих кандидатів.

Раніше повідомлялося, що фракція “Слуга народу” в неділю збереться на нараду з кадрових питань.

Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили, що в Кабміні можуть звільнити 3 міністрів.

Стало відомо, що Уманського можуть відправити у відставку.

Зазначимо, що МОЗ може очолити Степанов, він уже говорив із Зеленським.

При цьому Разумков заявив, що Кабінет міністрів України не вносив до Верховної Ради пропозицій щодо кадрових змін у відомствах.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1860663- ... -glavi-moz
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:50

  dima_beleb написав:МВФ и так ничего не даст. Им нужно спасать белых людей, а не какую-то Украину.
Так что вангую. Продлят карантин и ЧС до лета, при этом будут народные волнения на майские праздники. Их подавят силой. Информационно будут с удесятеренной силой нагнетать панику по поводу заболевших в Украине.

И в итоге объявят дефолт. Вместе с Украиной, объявят дефолт Италия, Испания, возможно Индия. (вообщем то все страны в которых дикий хайп по поводу вируса)

Сразу после дефолта, инфо навес по поводу вируса пойдет на нет.

Так чьо, "в мордор так в мордор"?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:52

  Libo написав:Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)

Вже друга хвиля щурів намилилися покидати посудину
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:54

  Libo написав:Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)

Шоколадная плесень лучше или тоже плесень?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:55

  flyman написав:Так чьо, "в мордор так в мордор"?

так там тоже свои приколы.
1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.
2. будет проблемы с продуктами вплоть до голода.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:58

  rollo написав:
  Libo написав:Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)

Шоколадная плесень лучше или тоже плесень?


Я против любой плесени. :?
Libo
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