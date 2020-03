Додано: Нед 29 бер, 2020 18:50

dima_beleb написав: МВФ и так ничего не даст. Им нужно спасать белых людей, а не какую-то Украину.

Так что вангую. Продлят карантин и ЧС до лета, при этом будут народные волнения на майские праздники. Их подавят силой. Информационно будут с удесятеренной силой нагнетать панику по поводу заболевших в Украине.



И в итоге объявят дефолт. Вместе с Украиной, объявят дефолт Италия, Испания, возможно Индия. (вообщем то все страны в которых дикий хайп по поводу вируса)



Так чьо, "в мордор так в мордор"? Так чьо, "в мордор так в мордор"?

