Додано: Нед 29 бер, 2020 18:48

На засіданні фракції "Слуга народу" представили трьох кандидатів у міністриПрем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні фракції “Слуга народу” представив депутатам трьох кандидатів у міністри: Максима Степанова – на посаду міністра охорони здоров’я, Ольгу Буславець – на главу міністерства енергетики та Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів.Про це LB.ua розповіли нардепи зі “Слуги народу”.За словами депутатів, Буславець запитували про те, чи буде вона лобіювати інтереси олігарха Рината Ахметова.“Усім зрозуміло, що вона від Ахметова. Це 100%”, – розповів співрозмовник у фракції.Нардеп Ірина Верещук додала, що Ольга Буславець, відповідаючи на запитання про зв’язки з Ахметовим, “пояснила, що це не відповідає дійсності, і вона була за те, щоб відкласти запровадження ринку з 1 липня”.За словами нардепів, найменше претензій було до Сергія Марченка – колишнього заступника голови Адміністрації президента, ексзаступника міністра фінансів, хоча йому й нагадали про роботу за президента Петра Порошенка.“Ті, хто за дефолт, намагалися збити його, аргументуючи це тим, що він працював у Адміністрації Порошенка”, – розповіло джерело.Верещук зазначила, що Степанова багато розпитували про його бачення майбутнього медреформи, стратегії боротьби з коронавірусом і можливе створення Служби епідеміологічного благополуччя.“Запитання більше стосувалися кандидата в міністри охорони здоров’я Степанова. Ми не давали йому перепочити”, – зазначила Верещук.За її словами, Степанову також одна група закидала роботу в Одеській ОДА за часів Петра Порошенко, інша – наголошувала на його конфлікті з колишнім президентом. Інший нардеп розповів LB.ua, що йому незрозуміло, чому саме Степанова пропонують у міністри.“Усім зрозуміло, що Ємця треба міняти, але чому Максим (крім того, що він кум Палиці) – незрозуміло. Усі злющі через непрозору процедуру й що немає іншої ініціативи”, – розповіло джерело.Верещук також питала про кадрову стратегію уряду.“Я запитувала, чи є в нас є кадрова стратегія, оскільки ми так будемо щотижня голосувати за міністрів”, – зазначила Верещук.Депутати не змогли відповісти на запитання LB.ua, чи будуть подані на позачергове засідання Верховної Ради кадрові питання та чи знайдуться всередині фракції голоси за запропонованих кандидатів.Раніше повідомлялося, що фракція “Слуга народу” в неділю збереться на нараду з кадрових питань.Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили, що в Кабміні можуть звільнити 3 міністрів.Стало відомо, що Уманського можуть відправити у відставку.Зазначимо, що МОЗ може очолити Степанов, він уже говорив із Зеленським.При цьому Разумков заявив, що Кабінет міністрів України не вносив до Верховної Ради пропозицій щодо кадрових змін у відомствах.... -glavi-moz