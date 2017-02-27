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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4849485048514852>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 396
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
47%
188
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:15

  rollo написав:
  orest написав:У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.
Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...

Аккуратнее, пожалуйста. Вас могут обозвать нехорошими словами и заблокировать на неделю за такие слова.
И выйти из блока с помощью платных смс не получится. Деньги берут, но блок не снимают.


Не смейте сравнивать себя с ОРЕСТОМ .

Я читал и Вас и его ...разница колоссальная !
Разность потенциалов.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23

  Pupsik написав:Боже, а як все починалось!!! Слугі народа!...бл :mrgreen: ...а тепер зашквар за зашкваром...

Насколько помню, грубейшие зашквары пошли с самого начала офиц избирательной кампании.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23

  dima_beleb написав:
  flyman написав:Так чьо, "в мордор так в мордор"?

так там тоже свои приколы.
1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.
2. будет проблемы с продуктами вплоть до голода.

зато руський мір і дома і в єхфірє, ненадо учить бандерівську мову, зігать ...а то ватку напрягають
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 бер, 2020 19:24, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23

  холява написав:
  rollo написав:
  orest написав:У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.
Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...

Аккуратнее, пожалуйста. Вас могут обозвать нехорошими словами и заблокировать на неделю за такие слова.
И выйти из блока с помощью платных смс не получится. Деньги берут, но блок не снимают.


Не смейте сравнивать себя с ОРЕСТОМ .

Я читал и Вас и его ...разница колоссальная !
Разность потенциалов.

Это факт. Так многословно писать ни о чем больше никто не может.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:24

  dima_beleb написав:
  flyman написав:Так чьо, "в мордор так в мордор"?

так там тоже свои приколы.
1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.
2. будет проблемы с продуктами вплоть до голода.

При любом из этих сценариев, Раша без напряга увеличит ордло почти забесплатно и подкинет на проживание нуждающимся.
aklex
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:26

  aklex написав:
  dima_beleb написав:
  flyman написав:Так чьо, "в мордор так в мордор"?

так там тоже свои приколы.
1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.
2. будет проблемы с продуктами вплоть до голода.

При любом из этих сценариев, Раша без напряга увеличит ордло почти забесплатно и подкинет на проживание нуждающимся.

В ОП думають як стать, перєдом чи задом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:31

  aklex написав:При любом из этих сценариев, Раша без напряга увеличит ордло почти забесплатно и подкинет на проживание нуждающимся.

Им бы самих себя прокормить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:32

"Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов"(С). ...ну що ж...побачимо завтра :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:38

  dima_beleb написав:МВФ и так ничего не даст. Им нужно спасать белых людей, а не какую-то Украину.
Так что вангую. Продлят карантин и ЧС до лета, при этом будут народные волнения на майские праздники. Их подавят силой. Информационно будут с удесятеренной силой нагнетать панику по поводу заболевших в Украине.

И в итоге объявят дефолт. Вместе с Украиной, объявят дефолт Италия, Испания, возможно Индия. (вообщем то все страны в которых дикий хайп по поводу вируса)

Сразу после дефолта, инфо навес по поводу вируса пойдет на нет.



Привет Димычь !
Я всегда говорил , что надо ТРЕЗВО подходить ко всему происходящему .
ЧС должна быть , иначе передохнут многие .
Дефолт не объявят !
Волнений не будет !
Никто бить никого не будет .
Вы правильно назвали пострадавшие страны , что делает Вам честь .
Остальное -Эмоции.
Не психуйте .
Все будет нормально.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:40

Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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