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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:15
rollo написав: orest написав:
У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.
Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...
Аккуратнее, пожалуйста. Вас могут обозвать нехорошими словами и заблокировать на неделю за такие слова.
И выйти из блока с помощью платных смс не получится. Деньги берут, но блок не снимают.
Не смейте сравнивать себя с ОРЕСТОМ .
Я читал и Вас и его ...разница колоссальная !
Разность потенциалов.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23
Pupsik написав:
Боже, а як все починалось!!! Слугі народа!...бл
...а тепер зашквар за зашкваром...
Насколько помню, грубейшие зашквары пошли с самого начала офиц избирательной кампании.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23
dima_beleb написав: flyman написав:
Так чьо, "в мордор так в мордор"?
так там тоже свои приколы.
1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.
2. будет проблемы с продуктами вплоть до голода.
зато руський мір і дома і в єхфірє, ненадо учить бандерівську мову, зігать ...а то ватку напрягають
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 бер, 2020 19:24, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23
холява написав: rollo написав: orest написав:
У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.
Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...
Аккуратнее, пожалуйста. Вас могут обозвать нехорошими словами и заблокировать на неделю за такие слова.
И выйти из блока с помощью платных смс не получится. Деньги берут, но блок не снимают.
Не смейте сравнивать себя с ОРЕСТОМ .
Я читал и Вас и его ...разница колоссальная !
Разность потенциалов.
Это факт. Так многословно писать ни о чем больше никто не может.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:24
dima_beleb написав: flyman написав:
Так чьо, "в мордор так в мордор"?
так там тоже свои приколы.
1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.
2. будет проблемы с продуктами вплоть до голода.
При любом из этих сценариев, Раша без напряга увеличит ордло почти забесплатно и подкинет на проживание нуждающимся.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:26
aklex написав: dima_beleb написав: flyman написав:
Так чьо, "в мордор так в мордор"?
так там тоже свои приколы.
1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.
2. будет проблемы с продуктами вплоть до голода.
При любом из этих сценариев, Раша без напряга увеличит ордло почти забесплатно и подкинет на проживание нуждающимся.
В ОП думають як стать, перєдом чи задом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:31
aklex написав:
При любом из этих сценариев, Раша без напряга увеличит ордло почти забесплатно и подкинет на проживание нуждающимся.
Им бы самих себя прокормить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:32
"Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов"(С).
...ну що ж...побачимо завтра
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:38
dima_beleb написав:
МВФ и так ничего не даст. Им нужно спасать белых людей, а не какую-то Украину.
Так что вангую. Продлят карантин и ЧС до лета, при этом будут народные волнения на майские праздники. Их подавят силой. Информационно будут с удесятеренной силой нагнетать панику по поводу заболевших в Украине.
И в итоге объявят дефолт. Вместе с Украиной, объявят дефолт Италия, Испания, возможно Индия. (вообщем то все страны в которых дикий хайп по поводу вируса)
Сразу после дефолта, инфо навес по поводу вируса пойдет на нет.
Привет Димычь !
Я всегда говорил , что надо ТРЕЗВО подходить ко всему происходящему .
ЧС должна быть , иначе передохнут многие .
Дефолт не объявят !
Волнений не будет !
Никто бить никого не будет .
Вы правильно назвали пострадавшие страны , что делает Вам честь .
Остальное -Эмоции.
Не психуйте .
Все будет нормально.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:40
Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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