Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23

dima_beleb написав: flyman написав: Так чьо, "в мордор так в мордор"?

так там тоже свои приколы.

1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.

так там тоже свои приколы.

1. будет денежная реформа или изъятие денег у населения. Или и то и то.

2. будет проблемы с продуктами вплоть до голода.

зато руський мір і дома і в єхфірє, ненадо учить бандерівську мову, зігать ...а то ватку напрягають зато руський мір і дома і в єхфірє, ненадо учить бандерівську мову, зігать ...а то ватку напрягають

