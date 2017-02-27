juristkostya
Если Вам не трудно , очень Прошу Вас ответить на некоторые сообщения любителя Ваших сообщений Уважаемого КВЕРТИ !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:41
juristkostya
Если Вам не трудно , очень Прошу Вас ответить на некоторые сообщения любителя Ваших сообщений Уважаемого КВЕРТИ !
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Выступление президента, говорит про 10 млрд.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:52
Пусть клоун выступит когда маски будут в каждой аптеке по 2 гривны.....раньше не надо...
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:56
у гуглі
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:57
Ну ..И ..
Вы думаете , что проголосуют ?
Я думаю -НЕТ .
Помните , как в поезде за рюмкой спорят ребе и священник РПЦ.
Священник говорит , ну вот , что ты , Как был ребе , так и останешься ребе , на всю жизнь .
Равин спрашивает ну , а ты ?
Ну говорит священник ,сначала стану Епископом,
потом Архиепископом,
потом Митрополитом .
Ну, спрашивает ребе , а Богом ты не станешь ?
Конечно нет ,ответил священник .
Ребе ответил -а одному еврейскому мальчику это удалось !
Так вот , пока этот мальчик ,не научится принимать СИЛЬНЫЕ , ПРАВИЛЬНЫЕ , НЕЗАВИСИМЫЕ решения , ничего у нас не выйдет.
Я очень люблю людей , общаюсь с большим количеством , но пока не примут ЖЕСТКИЕ меры против людей паразитирующих на теле Украины , будет сложно.
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