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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4849485048514852

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 396
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
47%
188
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:41

juristkostya
Если Вам не трудно , очень Прошу Вас ответить на некоторые сообщения любителя Ваших сообщений Уважаемого КВЕРТИ !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Выступление президента, говорит про 10 млрд.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:52

  varlo написав:https://t.me/uaobozrevatel/10797

Пусть клоун выступит когда маски будут в каждой аптеке по 2 гривны.....раньше не надо...
komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:54

Де можна подивитись інформативний графіки eur/usd за 20 років?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:56

  Rainbow написав:Де можна подивитись інформативний графіки eur/usd за 20 років?


у гуглі
https://www.macrotrends.net/2548/euro-d ... ical-chart
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:57

  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)


Ну ..И ..
Вы думаете , что проголосуют ?
Я думаю -НЕТ .

Помните , как в поезде за рюмкой спорят ребе и священник РПЦ.

Священник говорит , ну вот , что ты , Как был ребе , так и останешься ребе , на всю жизнь .
Равин спрашивает ну , а ты ?
Ну говорит священник ,сначала стану Епископом,
потом Архиепископом,
потом Митрополитом .
Ну, спрашивает ребе , а Богом ты не станешь ?
Конечно нет ,ответил священник .
Ребе ответил -а одному еврейскому мальчику это удалось !

Так вот , пока этот мальчик ,не научится принимать СИЛЬНЫЕ , ПРАВИЛЬНЫЕ , НЕЗАВИСИМЫЕ решения , ничего у нас не выйдет.
Я очень люблю людей , общаюсь с большим количеством , но пока не примут ЖЕСТКИЕ меры против людей паразитирующих на теле Украины , будет сложно.
холява
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