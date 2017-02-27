Додано: Нед 29 бер, 2020 19:57

asti написав: Итак, завтра решающий день 30.03...символично.

Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?

Завтра все решится... Возможно//) Итак, завтра решающий день 30.03...символично.Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?Завтра все решится... Возможно//)

Ну ..И ..Вы думаете , что проголосуют ?Я думаю -НЕТ .Помните , как в поезде за рюмкой спорят ребе и священник РПЦ.Священник говорит , ну вот , что ты , Как был ребе , так и останешься ребе , на всю жизнь .Равин спрашивает ну , а ты ?Ну говорит священник ,сначала стану Епископом,потом Архиепископом,потом Митрополитом .Ну, спрашивает ребе , а Богом ты не станешь ?Конечно нет ,ответил священник .Ребе ответил -а одному еврейскому мальчику это удалось !Так вот , пока этот мальчик ,не научится принимать СИЛЬНЫЕ , ПРАВИЛЬНЫЕ , НЕЗАВИСИМЫЕ решения , ничего у нас не выйдет.Я очень люблю людей , общаюсь с большим количеством , но пока не примут ЖЕСТКИЕ меры против людей паразитирующих на теле Украины , будет сложно.