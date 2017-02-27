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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 485048514852485348544855>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:57

  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)


Ну ..И ..
Вы думаете , что проголосуют ?
Я думаю -НЕТ .

Помните , как в поезде за рюмкой спорят ребе и священник РПЦ.

Священник говорит , ну вот , что ты , Как был ребе , так и останешься ребе , на всю жизнь .
Равин спрашивает ну , а ты ?
Ну говорит священник ,сначала стану Епископом,
потом Архиепископом,
потом Митрополитом .
Ну, спрашивает ребе , а Богом ты не станешь ?
Конечно нет ,ответил священник .
Ребе ответил -а одному еврейскому мальчику это удалось !

Так вот , пока этот мальчик ,не научится принимать СИЛЬНЫЕ , ПРАВИЛЬНЫЕ , НЕЗАВИСИМЫЕ решения , ничего у нас не выйдет.
Я очень люблю людей , общаюсь с большим количеством , но пока не примут ЖЕСТКИЕ меры против людей паразитирующих на теле Украины , будет сложно.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:09

  Libo написав:Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)

А не ты ли был в первых рядах ликующих по поводу прихода зеленого мессии?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:13

  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)

Когда это у нас побеждал народ? Всегда побеждали олигархи. Антибеневские законы будут провалены - деньги решают все.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра после голосования в РАДЕ будет понятно брать в кредит валюту со всех кредиток или нет
Востаннє редагувалось yama в Нед 29 бер, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:16

  juristkostya написав:
  Pupsik написав:Боже, а як все починалось!!! Слугі народа!...бл :mrgreen: ...а тепер зашквар за зашкваром...

Насколько помню, грубейшие зашквары пошли с самого начала офиц избирательной кампании.

Слепые да прозреют.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:20

Все эти голосования это спектакль и интрига для народа.
Перед каждым траншем у нас сначала "все пропало", а потом "победа".
Так и тут, покажут обществу, что оно якобы чего то стоит, и все по новой.
Но неделя обещает быть интересной)
Плюс,если не ошибаюсь, 1 апреля большое погашение по овгз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:21

  yama написав:завтра после голосования в РАДЕ будет понятно брать в кредит валюту со всех кредиток или нет

вы что. сумашедший? не видите, что в мире твориться?
сейчас надо перейти в кэш и уменьшить все свои необязательные расходы и затаиться как мышь.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:28

  dima_beleb написав:
  yama написав:завтра после голосования в РАДЕ будет понятно брать в кредит валюту со всех кредиток или нет

вы что. сумашедший? не видите, что в мире твориться?
сейчас надо перейти в кэш и уменьшить все свои необязательные расходы и затаиться как мышь.

так а что мне мешает потом это как-то в кеш перевести ? вот надо подумать схему кредитний лимит - долар онлайн - долар кеш ... Приват вклад ? думаю лавочку прикроют и не дадут в кредит взять доларовый кеш :( просто рост будет однозначно больше 4% и быстрей чем за месяц , если без МВФ
Ну и в случае чего на коллекторов можно будет чихать и кашлять - ШУТКА :mrgreen:
или как думаете привет 90-е ?

ЗЫ пока комендантский час не введут буду гулять в парке :)
Востаннє редагувалось yama в Нед 29 бер, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:29

  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)

не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо...
хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:32

  kmm3 написав:Подивіться на графіки індексів у 2008-2009 році. Падіння тривало близько півроку, крім того тоді керівництво США притомне було. Те, що зараз Трамп вливає, піде на купівля акцій від тих, хто ще не встиг їх скинути. Індекси падатимуть ще кілька місяців, а тоді, можливо, почнеться кволе зростання. Виведені гроші заллють знову в систему і виявиться, що їх надто багато. От тоді долар полетить у прірву відносно валют країн, що розвиваються.
Не думав, шо колись таке напишу, але криптовалюти справді можуть мати майбутнє в цьому незрозумілому світі фінансів

Ну як же незрозумілому, якщо ви нам наполегливо і детально все пояснили... Якщо дійсно незрозумілий світ фінансів, то як вам вдалося його зрозуміти і розставити все по поличкам?!
Якщо людина щось не розуміє, то вона так і пише, а не викладає своє якесь нерозуміння!
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