Додано: Нед 29 бер, 2020 20:29

asti написав: Итак, завтра решающий день 30.03...символично.

Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?

не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо...

