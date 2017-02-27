Додано: Нед 29 бер, 2020 20:46

Маю трохи євро - хочу поміняти їх на гривню.

Питання наступне:

- міняти цього тижня?

- міняти в кінці карантину?

- міняти після карантину?

(ловити пару копійок - не хочу, а от якщо впаде на гривню, чи більше - от цього не хочу допустити)



То що порадите, панове?