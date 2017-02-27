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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:36
холява написав:
Ну, спрашивает ребе , а Богом ты не станешь ?
Конечно нет ,ответил священник .
Ребе ответил -а одному еврейскому мальчику это удалось !
Вы уверены, что еврейский мальчик стал Богом ? А не Бог воплотился в лице еврейского мальчика ?
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tumos
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:41
холява написав: rollo написав: orest написав:
У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.
Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...
Аккуратнее, пожалуйста. Вас могут обозвать нехорошими словами и заблокировать на неделю за такие слова.
И выйти из блока с помощью платных смс не получится. Деньги берут, но блок не снимают.
Не смейте сравнивать себя с ОРЕСТОМ .
Я читал и Вас и его ...разница колоссальная !
Разность потенциалов.
Так я еще ничего и не писал и ни с кем я себя не сравнивал. Что мне сметь и не сметь решать не Вам.
Не нужно быть такого высокого мнения о себе. И не нужно судить других.
Что там в Библии (Вы же любите Библию?): не суди сам и не судим будешь.
Никакого потенциала у Вас нет. Гордыня и самовлюбленность есть. А это тоже грехи.
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rollo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:43
varlo написав:
Выступление президента, говорит про 10 млрд.
він там загнув про % хворих.
навіть на круїзному лайнері було 20%, а там аж 25% і 50% ... нагнітає
і курс 36.6 - це тим хто не прослухав і не почув
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:44
Востаннє редагувалось Долярчик
в Нед 29 бер, 2020 20:45, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:44
Starikan написав: rollo написав: Libo написав:
Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
Шоколадная плесень лучше или тоже плесень?
Тебе Порох в борщ нас..ал?
А тебе нас...ал в борщ Зе?
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:46
Маю трохи євро - хочу поміняти їх на гривню.
Питання наступне:
- міняти цього тижня?
- міняти в кінці карантину?
- міняти після карантину?
(ловити пару копійок - не хочу, а от якщо впаде на гривню, чи більше - от цього не хочу допустити)
То що порадите, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:50
rollo написав: Starikan написав:
Шоколадная плесень лучше или тоже плесень?
Тебе Порох в борщ нас..ал?
А тебе нас...ал в борщ Зе?[/quote]
Свинья !
Ты разве не знаешь с кем общаешься ?
Плевок этого человека не стоит твоей жизни !
ЕХ ....
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холява
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:52
tumos написав: холява написав:
Ну, спрашивает ребе , а Богом ты не станешь ?
Конечно нет ,ответил священник .
Ребе ответил -а одному еврейскому мальчику это удалось !
Вы уверены, что еврейский мальчик стал Богом ? А не Бог воплотился в лице еврейского мальчика ?
Это ,как Вам ,будет угодно .
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:58
Долярчик написав:
Маю трохи євро - хочу поміняти їх на гривню.
Питання наступне:
- міняти цього тижня?
- міняти в кінці карантину?
- міняти після карантину?
(ловити пару копійок - не хочу, а от якщо впаде на гривню, чи більше - от цього не хочу допустити)
То що порадите, панове?
если сумма евро до 1к-то нечего и голову ломать...1,12 может выше не быть
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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