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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48514852485348544855>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:36

  холява написав:

Ну, спрашивает ребе , а Богом ты не станешь ?
Конечно нет ,ответил священник .
Ребе ответил -а одному еврейскому мальчику это удалось !



Вы уверены, что еврейский мальчик стал Богом ? А не Бог воплотился в лице еврейского мальчика ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:41

  холява написав:
  rollo написав:
  orest написав:У нас не тільки в медицині ж о п а, вона в нас всюди. Тільки ми про це часто не знаємо і не задумуємося.
Доки не буде верховенства права і закон один для всіх, доти нічого не буде. І не поможуть ні курс, ні секвестр, ні деFолт...

Аккуратнее, пожалуйста. Вас могут обозвать нехорошими словами и заблокировать на неделю за такие слова.
И выйти из блока с помощью платных смс не получится. Деньги берут, но блок не снимают.


Не смейте сравнивать себя с ОРЕСТОМ .

Я читал и Вас и его ...разница колоссальная !
Разность потенциалов.

Так я еще ничего и не писал и ни с кем я себя не сравнивал. Что мне сметь и не сметь решать не Вам.
Не нужно быть такого высокого мнения о себе. И не нужно судить других.
Что там в Библии (Вы же любите Библию?): не суди сам и не судим будешь.
Никакого потенциала у Вас нет. Гордыня и самовлюбленность есть. А это тоже грехи.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:43

  varlo написав:Выступление президента, говорит про 10 млрд.

він там загнув про % хворих.
навіть на круїзному лайнері було 20%, а там аж 25% і 50% ... нагнітає

і курс 36.6 - це тим хто не прослухав і не почув
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 29 бер, 2020 20:45, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:44

  Starikan написав:
  rollo написав:
  Libo написав:Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)
Шоколадная плесень лучше или тоже плесень?

Тебе Порох в борщ нас..ал?

А тебе нас...ал в борщ Зе?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Маю трохи євро - хочу поміняти їх на гривню.
Питання наступне:
- міняти цього тижня?
- міняти в кінці карантину?
- міняти після карантину?
(ловити пару копійок - не хочу, а от якщо впаде на гривню, чи більше - от цього не хочу допустити)

То що порадите, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:46

  Libo написав:
  rollo написав:
  Libo написав:Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)

Шоколадная плесень лучше или тоже плесень?


Я против любой плесени. :?

Плесень допустима только в сырах. :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:50

  rollo написав:
  Starikan написав:
  rollo написав: 8) 8) 8)
Шоколадная плесень лучше или тоже плесень?

Тебе Порох в борщ нас..ал?

А тебе нас...ал в борщ Зе?[/quote]

Свинья !
Ты разве не знаешь с кем общаешься ?
Плевок этого человека не стоит твоей жизни !
ЕХ ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:52

  tumos написав:
  холява написав:

Ну, спрашивает ребе , а Богом ты не станешь ?
Конечно нет ,ответил священник .
Ребе ответил -а одному еврейскому мальчику это удалось !



Вы уверены, что еврейский мальчик стал Богом ? А не Бог воплотился в лице еврейского мальчика ?



Это ,как Вам ,будет угодно .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:58

  Долярчик написав:Маю трохи євро - хочу поміняти їх на гривню.
Питання наступне:
- міняти цього тижня?
- міняти в кінці карантину?
- міняти після карантину?
(ловити пару копійок - не хочу, а от якщо впаде на гривню, чи більше - от цього не хочу допустити)

То що порадите, панове?


если сумма евро до 1к-то нечего и голову ломать...1,12 может выше не быть
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