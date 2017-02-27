Неужели сам порошенко пишет на форуме?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:59
Неужели сам порошенко пишет на форуме?!
Востаннє редагувалось rollo в Нед 29 бер, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:01
Модераторы есть на ветке?
Сколько ещё почитатели коричневого налёта будут провоцировать конфликты и срач?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:03
Модераторы, пожалуйста, не допускайте оскорблений одним участником форума другого.
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:04
Какой еще доллар кеш.
Вы не знаете, что валюты сейчас в банках нет и даже с текущего счета под 0.1% и то не отдают ?
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы реально думаете, что народ переживает за завтрашнее заседание Рады ?
Подавляющее большинство и не знает, что завтра кто-то очередной раз будет биться за то, чтобы их осчастливить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:07
Звернення бізнес-асоціацій до ВР України
Якщо коротко:
Ми закликаємо депутатів Верховної Ради України діяти рішуче та терміново прийняти закони необхідні для надання коштів Міжнародного Валютного Фонду Україні за програмою розширеного фінансування (EFF), а також для отримання кризових коштів, спрямованих на підтримку України в боротьбі з коронавірусом.
Від імені:
Федерації роботодавців України (ФРУ)
Спілки українських підприємців (СУП)
Американської торговельної палати України (AMCHAM)
Європейської Бізнес Асоціації (ЄВА)
БІЗНЕС100
Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ)
Асоціації "ІТ Україна"
СЕО Club Ukraine
Повний текст:
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:08
Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек -
На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!
Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:10
Моцарт на курс ком юа пише такое: "То, что мы наблюдаем сейчас в валютных парах, - это не РОСТ евро, фунта или франка. Это ПАДЕНИЕ, сильное падение американского доллара.
Во-1, из-за принятых мер по стимуляции экономики.
Во-2, из-за статистики по короновирусу.
На момент США - №1 в списке зараженных стран. Первая, преодолевшая порог в 100 000 инфицированных (104 839 на 09:30 28.03.20), отодвинувшая Китай и Италию с Испанией.
Шторм на рынке FOREX только начинается. Колебания будут ГОРАЗДО сильнее. Евро только начинает получать выгоду".
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для чого взагалі Зеленському публічно закликати депутатів голосувати за закони, якщо всі знають, що "слуги" голосують виключно за вказівкою дерижера і ніяким інакомисленням там і не пахне. Зеленський не закликав депутатів, він від них дистанціювався, щоб завтра у нас були погані депутати, які призвели до дефолту, і добрий цар, який так сильно намагався цього уникнути
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:15
В Италии ежедевно умирает почти 1000 человек от коронавируса. Вы где то статистику такую видели, чтоб 1000 человек в Италии умирало от гриппа ежедневно?
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 29 бер, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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