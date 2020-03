Додано: Нед 29 бер, 2020 21:18

Expert100500 написав: Для чого взагалі Зеленському публічно закликати депутатів голосувати за закони, якщо всі знають, що "слуги" голосують виключно за вказівкою дерижера і ніяким інакомисленням там і не пахне. Зеленський не закликав депутатів, він від них дистанціювався, щоб завтра у нас були погані депутати, які призвели до дефолту, і добрий цар, який так сильно намагався цього уникнути Для чого взагалі Зеленському публічно закликати депутатів голосувати за закони, якщо всі знають, що "слуги" голосують виключно за вказівкою дерижера і ніяким інакомисленням там і не пахне. Зеленський не закликав депутатів, він від них дистанціювався, щоб завтра у нас були погані депутати, які призвели до дефолту, і добрий цар, який так сильно намагався цього уникнути

the show must go on

(цирк має продовжуватися) the show must go on(цирк має продовжуватися)

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/