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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4852485348544855

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:16

  Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year.
На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!
Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...

У вас проблемы с математикой в разделе геометрических прогрессий.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:17

  freeze написав:
asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт,
Вы реально думаете, что народ переживает за завтрашнее заседание Рады ?
Подавляющее большинство и не знает, что завтра кто-то очередной раз будет биться за то, чтобы их осчастливить.
А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр...
Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year.
На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%!
Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...


Проблема лежит в совершенно другой плоскости - в динамике процесса.
От гриппа как умирало 650 тысяч в год, если верить дискредитированной собственностной глупостью ВОЗ, так через год и умрет 650 тысяч.
Хотя цифра на мой взгляд сомнительная, но допустим так. В конце концов культурный человек сделает за 10 долларов себе прививку и будет спокойно жить дальше.
От Ковида год назад умерло 0 человек, в этом году уже 34 тысячи и процесс нарастает.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 29 бер, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:18

  Expert100500 написав:Для чого взагалі Зеленському публічно закликати депутатів голосувати за закони, якщо всі знають, що "слуги" голосують виключно за вказівкою дерижера і ніяким інакомисленням там і не пахне. Зеленський не закликав депутатів, він від них дистанціювався, щоб завтра у нас були погані депутати, які призвели до дефолту, і добрий цар, який так сильно намагався цього уникнути

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(цирк має продовжуватися)
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:19

  demichh написав:
  Долярчик написав:Маю трохи євро - хочу поміняти їх на гривню.
Питання наступне:
- міняти цього тижня?
- міняти в кінці карантину?
- міняти після карантину?
(ловити пару копійок - не хочу, а от якщо впаде на гривню, чи більше - от цього не хочу допустити)
То що порадите, панове?

Моцарт на курс ком юа пише такое: "То, что мы наблюдаем сейчас в валютных парах, - это не РОСТ евро, фунта или франка. Это ПАДЕНИЕ, сильное падение американского доллара.
Во-1, из-за принятых мер по стимуляции экономики.
Во-2, из-за статистики по короновирусу.
На момент США - №1 в списке зараженных стран. Первая, преодолевшая порог в 100 000 инфицированных (104 839 на 09:30 28.03.20), отодвинувшая Китай и Италию с Испанией.
Шторм на рынке FOREX только начинается. Колебания будут ГОРАЗДО сильнее. Евро только начинает получать выгоду".

Те, що ми всі помремо - це зрозуміло? :mrgreen:
- питання коли саме прийде мохната 3,14зда? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:21

Зробимо їх разом! ©®™)))))

  flyman написав:
  Expert100500 написав:Для чого взагалі Зеленському публічно закликати депутатів голосувати за закони, якщо всі знають, що "слуги" голосують виключно за вказівкою дерижера і ніяким інакомисленням там і не пахне. Зеленський не закликав депутатів, він від них дистанціювався, щоб завтра у нас були погані депутати, які призвели до дефолту, і добрий цар, який так сильно намагався цього уникнути

the show must go on
(цирк має продовжуватися)

"Каждий вечер, вечер наступаєт вдруг" :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:21

  Zebra написав:
  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)
Когда это у нас побеждал народ? Всегда побеждали олигархи. Антибеневские законы будут провалены - деньги решают все.
Нет, не всё. Тем более Беня не единственный олигарх, и Зеля, судя по последним назначениям сделал серьёзный крен в сторону другого, более серьёзного олигарха.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.


Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:26

  flyman написав:
  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)
не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо...
хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем
Не знаю, може й так. Будемо сподіватися що голосів вистачить//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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