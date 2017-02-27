Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр... Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year. На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%! Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???! На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...
У вас проблемы с математикой в разделе геометрических прогрессий.
Anadonta написав:Не знаю, может кто-то и писал об этом, но все же давайте посмотрим на нынешнюю пандемию с математической точки зрения. Итак, немного цифр... Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек - https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year. На сегодня умерших от Covid-19 чуть более 32 тыс. (это за 2 с небольшим месяца пандемии). Не дай Бог, конечно, но допустим, что в дальнейшем темпы смертности увеличатся и достигнут 30 - 50 тыс. человек в месяц. В итоге получим 300 - 450 тыс. умерших в течение всего 2020 г. по всей Земле. Согласен, это огромная цифра, но она ничуть не превышает величины смертей от осложнений гриппа в последние годы. Даже если представить, что коронавирус будет забирать жизни около 100 тыс. человек в месяц по всему миру, - получим цифру чуть более 900 тыс. в год. Это всего в 1.4 раза больше, чем умирало от осложнений гриппа в любой другой год. Не в 3, 5 или 10 раз, что могло бы хоть как-то оправдать погружение всей планеты в состояние всеобщего хаоса и истерии, а всего на 40%! Основываясь на этих фактах нужно задуматься - может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???! На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...
Проблема лежит в совершенно другой плоскости - в динамике процесса. От гриппа как умирало 650 тысяч в год, если верить дискредитированной собственностной глупостью ВОЗ, так через год и умрет 650 тысяч. Хотя цифра на мой взгляд сомнительная, но допустим так. В конце концов культурный человек сделает за 10 долларов себе прививку и будет спокойно жить дальше. От Ковида год назад умерло 0 человек, в этом году уже 34 тысячи и процесс нарастает.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 29 бер, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Expert100500 написав:Для чого взагалі Зеленському публічно закликати депутатів голосувати за закони, якщо всі знають, що "слуги" голосують виключно за вказівкою дерижера і ніяким інакомисленням там і не пахне. Зеленський не закликав депутатів, він від них дистанціювався, щоб завтра у нас були погані депутати, які призвели до дефолту, і добрий цар, який так сильно намагався цього уникнути
the show must go on (цирк має продовжуватися)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Долярчик написав:Маю трохи євро - хочу поміняти їх на гривню. Питання наступне: - міняти цього тижня? - міняти в кінці карантину? - міняти після карантину? (ловити пару копійок - не хочу, а от якщо впаде на гривню, чи більше - от цього не хочу допустити) То що порадите, панове?
Моцарт на курс ком юа пише такое: "То, что мы наблюдаем сейчас в валютных парах, - это не РОСТ евро, фунта или франка. Это ПАДЕНИЕ, сильное падение американского доллара. Во-1, из-за принятых мер по стимуляции экономики. Во-2, из-за статистики по короновирусу. На момент США - №1 в списке зараженных стран. Первая, преодолевшая порог в 100 000 инфицированных (104 839 на 09:30 28.03.20), отодвинувшая Китай и Италию с Испанией. Шторм на рынке FOREX только начинается. Колебания будут ГОРАЗДО сильнее. Евро только начинает получать выгоду".
Те, що ми всі помремо - це зрозуміло? - питання коли саме прийде мохната 3,14зда?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Expert100500 написав:Для чого взагалі Зеленському публічно закликати депутатів голосувати за закони, якщо всі знають, що "слуги" голосують виключно за вказівкою дерижера і ніяким інакомисленням там і не пахне. Зеленський не закликав депутатів, він від них дистанціювався, щоб завтра у нас були погані депутати, які призвели до дефолту, і добрий цар, який так сильно намагався цього уникнути
the show must go on (цирк має продовжуватися)
"Каждий вечер, вечер наступаєт вдруг"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично. Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...? Завтра все решится... Возможно//)
Когда это у нас побеждал народ? Всегда побеждали олигархи. Антибеневские законы будут провалены - деньги решают все.
Нет, не всё. Тем более Беня не единственный олигарх, и Зеля, судя по последним назначениям сделал серьёзный крен в сторону другого, более серьёзного олигарха.
asti написав:А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.
Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично. Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...? Завтра все решится... Возможно//)
не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо... хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем
Не знаю, може й так. Будемо сподіватися що голосів вистачить//)