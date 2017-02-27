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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 485348544855485648574858>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:33

  freeze написав:
asti написав:А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.
Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Почему проталкивает?! Неужели вам и всем остальным не понятно, что мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом, который существует для того, чтобы аграрные бароны продолжали зарабатывать сверхприбыли арендуя ЗА КОПЕЙКИ! лучшие земли в Европе, а может и в мире. Людям уже 20 лет вбивают в голову, что земля 'це святе' и прочую лабуду под шум счётной машинки перегоняющей зелёный кэш!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:37

  flyman написав:
  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)
не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо...
хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем. Але більше схоже на те, що шерифа зараз проблеми індійців не хвилюють,
а ті і далі будуть відтягувати кінець...
Зе сказав, що тяжко працював, м"яч тепер на полі ВРУ, тобто зробив вигляд, що вмив руки.
А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:
  freeze написав:Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Почему проталкивает?! Неужели вам и всем остальным не понятно, что мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом


Нет проблем, рядом Польша, примите ровно такой закон как там, до этого наведите порядок с реестрами, сделайте этапами на 5 лет.
Почему то какие то ушлепки хотят сделать так как им выгодно, а не как выгодно населению.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:41

  asti написав:
  flyman написав:
  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)
не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо...
хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем. Але більше схоже на те, що шерифа зараз проблеми індійців не хвилюють,
а ті і далі будуть відтягувати кінець...
Зе сказав, що тяжко працював, м"яч тепер на полі ВРУ, тобто зробив вигляд, що вмив руки.
А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!

Цар добрий, погані боярє.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:42

  freeze написав:
asti написав:
  freeze написав:Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Почему проталкивает?! Неужели вам и всем остальным не понятно, что мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом


Нет проблем, рядом Польша, примите ровно такой закон как там, до этого наведите порядок с реестрами, сделайте этапами на 5 лет.
Почему то какие то ушлепки хотят сделать так как им выгодно, а не как выгодно населению.


Я про це вже кілька разів писав, що прийміть Закон, аналогічний польському.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:50

flyman
Я про це вже кілька разів писав, що прийміть Закон, аналогічний польському.
також пiдтримую польский варiант

Але МВФ проти
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:52

  Replay написав:asti
мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом
Ладно, напишу страшную Правду!
Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!

Причина?
Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.

Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!
Через пять лет, на фоне мирового кризиса, его внук с голода помрёт, еда будет стоить дорого(всё на экспорт), работы не будет, денег за аренду земли нет, продать...нечего!

Если введут Продажу земли, ну...устроят массовый голодомор к 2025 му.

Откровенно?
Да уже давно, в Украине идёт уничтожение науки, образования, производства, уничтожение среднего класса...
А некоторым, судя по всему, точечно уничтожили мозг...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:57

  Anadonta написав:Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек


650 тис від якої кількості хворих?..

  Anadonta написав:может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???!
На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...


Вам не спадає на думку, що гриппом хворіють тисячі, або мільони (я не знаю, скільки саме), а коронавірус підхоплять мільярди?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05

"Батькивщина" и "За будущее" выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания, - нардеп от "Голоса" Железняк.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:15

asti
Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов
https://censor.net.ua/news/3185124/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_antikolomoyiskiyi_zakon_butusov
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