asti написав:А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.
Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Почему проталкивает?! Неужели вам и всем остальным не понятно, что мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом, который существует для того, чтобы аграрные бароны продолжали зарабатывать сверхприбыли арендуя ЗА КОПЕЙКИ! лучшие земли в Европе, а может и в мире. Людям уже 20 лет вбивают в голову, что земля 'це святе' и прочую лабуду под шум счётной машинки перегоняющей зелёный кэш!
asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично. Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...? Завтра все решится... Возможно//)
не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо... хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем. Але більше схоже на те, що шерифа зараз проблеми індійців не хвилюють, а ті і далі будуть відтягувати кінець... Зе сказав, що тяжко працював, м"яч тепер на полі ВРУ, тобто зробив вигляд, що вмив руки.
А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!
freeze написав:Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Почему проталкивает?! Неужели вам и всем остальным не понятно, что мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом
Нет проблем, рядом Польша, примите ровно такой закон как там, до этого наведите порядок с реестрами, сделайте этапами на 5 лет. Почему то какие то ушлепки хотят сделать так как им выгодно, а не как выгодно населению.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично. Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...? Завтра все решится... Возможно//)
не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо... хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем. Але більше схоже на те, що шерифа зараз проблеми індійців не хвилюють, а ті і далі будуть відтягувати кінець... Зе сказав, що тяжко працював, м"яч тепер на полі ВРУ, тобто зробив вигляд, що вмив руки.
А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!
Цар добрий, погані боярє.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Почему проталкивает?! Неужели вам и всем остальным не понятно, что мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом
Нет проблем, рядом Польша, примите ровно такой закон как там, до этого наведите порядок с реестрами, сделайте этапами на 5 лет. Почему то какие то ушлепки хотят сделать так как им выгодно, а не как выгодно населению.
Я про це вже кілька разів писав, що прийміть Закон, аналогічний польському.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом
Ладно, напишу страшную Правду! Нельзя разрешать продажу земли! Категорично заявляю!
Причина? Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.
Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов? Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит? Нет! Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла! Через пять лет, на фоне мирового кризиса, его внук с голода помрёт, еда будет стоить дорого(всё на экспорт), работы не будет, денег за аренду земли нет, продать...нечего!
Если введут Продажу земли, ну...устроят массовый голодомор к 2025 му.
Откровенно? Да уже давно, в Украине идёт уничтожение науки, образования, производства, уничтожение среднего класса...
А некоторым, судя по всему, точечно уничтожили мозг...
Anadonta написав:Согласно данным, опубликованным на сайте ВОЗ 14 декабре 2017 г., в мире от осложнений гриппа за год умирает до 650 тыс. человек
650 тис від якої кількості хворих?..
Anadonta написав:может ли новый коронавирус быть причиной таких беспрецедентных мер по всему миру???! На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, но причина явно в чем-то другом...
Вам не спадає на думку, що гриппом хворіють тисячі, або мільони (я не знаю, скільки саме), а коронавірус підхоплять мільярди?..