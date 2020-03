Додано: Нед 29 бер, 2020 21:41

asti написав: flyman написав: asti написав: Итак, завтра решающий день 30.03...символично.

Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?

не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо...

хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем. Але більше схоже на те, що шерифа зараз проблеми індійців не хвилюють,

а ті і далі будуть відтягувати кінець...

хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем. Але більше схоже на те, що шерифа зараз проблеми індійців не хвилюють,

а ті і далі будуть відтягувати кінець...

Зе сказав, що тяжко працював, м"яч тепер на полі ВРУ, тобто зробив вигляд, що вмив руки.

А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!

Цар добрий, погані боярє. Цар добрий, погані боярє.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/