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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:15
Гончаренко ТК после согласительного совета
После всего. Закона по ПриватБанку завтра на внеочередной сессии не будет
И закона о рынке земли тоже не будет.
Будут законы по борьбе с коронавирусом, изменения в бюджет и кадровые вопросы
Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги
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olgerd
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:16
Replay написав:asti
мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом
Ладно, напишу страшную Правду!Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!
Причина?Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.
Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!
Через пять лет, на фоне мирового кризиса, его внук с голода помрёт, еда будет стоить дорого(всё на экспорт), работы не будет, денег за аренду земли нет, продать...нечего!
Если введут Продажу земли, ну...устроят массовый голодомор к 2025 му.
Откровенно?
Да уже давно, в Украине идёт уничтожение науки, образования, производства, уничтожение среднего класса...
Зачем Вы решаете за деда? Дайте возможность деду, гражданину, распорядиться его собственной землей так, как он хочет.
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rollo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:16
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:17
flyman
Хз...
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:19
rollo
Зачем Вы решаете за деда? Дайте возможность деду, гражданину, распорядиться его собственной землей так, как он хочет.
Вас не Владимир Ильич зовут?Был такой, Ленин, всё втирал о том, что "кухарка должна управлять государством"!
Видел уже "Кухарку" - Гончарука, как бы - он, в частности, виноват в том, что не подготовился к Кризису, хотя ФРС- снижает ставку уже с июля 2019-го!
Так что, конечно, пусть делд решает... но, если его внуки потом будут дохнуть с голода, то не нужно винить, в таком случае Зеленского!
Виноваты будут "деды" и "внуки", которые не остановят маразматичных дедов!
Или Вы хотите сказать, что деды - экономически грамотны и действительно любят своих внуков?
P.S. Лично мне, интересно то, чем закончится завтрашнее "заседание" именно с точки зрения Менталитета.
Если Рада дружно проголосует за Закон о продаже Земли, если народ это "схавает", то можно просто сделать Вывод о том, что Нации, как таковой - НЕТ!
Есть "частные собственники", готовые продать всё, землю, детей, внуков.. ради сиюминутного удовольствия!
Даже интересно!
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Replay
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:19
Replay написав:flyman
Я про це вже кілька разів писав, що прийміть Закон, аналогічний польському.
також пiдтримую польский варiант
Але МВФ проти
Можна поцікавитись коли МВФ це сказав?
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:19
budivelnik написав: Автор77 написав: budivelnik написав:
Зараз у нас середня в 9 разів менша від США
Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США
Значит в Украине будет огромный бум на объемные кошельки и портмоне в ближайшее время,
лучше подготовиться к таким зарплатам заранее.
Ви реально вірите що кожних 15 років в США стають краще жити в 2 рази?
Ріст доходу в 2 рази (в папірцях ,навіть якщо це долари чи тугрики чи марсіанські сольдо...) може навіть погіршувати якість життя.
Тому
Зараз в Україні зарплата становить 10% від зарплати в США ,але рівень життя -як мінімум 50% від США
Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...
ТИому розмір портмоне-не головне.
Ви вважаєте, що коронавірус так нашкодить Америці, що вони опустяться до нашого рівня життя?! Для цього 20 років буде замало, ось через 200 це може статися!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:26
asti написав: flyman написав: asti написав:
Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)
не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо...
хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем. Але більше схоже на те, що шерифа зараз проблеми індійців не хвилюють,
а ті і далі будуть відтягувати кінець...
Зе сказав, що тяжко працював, м"яч тепер на полі ВРУ, тобто зробив вигляд, що вмив руки.
А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!
Посмотрите на его мимику, когда он упоминает слово дефолт и всё станет понятно.
Решение уже принято. Закон не проголосуют. Зеля пытается дистанцироваться от Рады, но уже поздно.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:28
flyman написав:
Розжене ВРУ?
Не знаю, хто кого розжене, але я б на місці Шмигаля в разі неприйняття цих законів подав би у відставку//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:29
vladimir07 написав:
yama написав:
так а что мне мешает потом это как-то в кеш перевести ? вот надо подумать схему кредитний лимит - долар онлайн - долар кеш ... Приват вклад ? думаю лавочку прикроют и не дадут в кредит взять доларовый кеш
просто рост будет однозначно больше 4% и быстрей чем за месяц , если без МВФ
Какой еще доллар кеш.
Вы не знаете, что валюты сейчас в банках нет и даже с текущего счета под 0.1% и то не отдают ?
Перевести в долларовый кеш не в плане получения валюты, просто зафиксироваться на данном курсе, пока лавочка не прикрыта.
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