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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48544855485648574858>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гончаренко ТК после согласительного совета
После всего. Закона по ПриватБанку завтра на внеочередной сессии не будет
И закона о рынке земли тоже не будет.
Будут законы по борьбе с коронавирусом, изменения в бюджет и кадровые вопросы
Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги
olgerd
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:16

  Replay написав:asti
мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом
Ладно, напишу страшную Правду!
Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!

Причина?
Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.

Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!
Через пять лет, на фоне мирового кризиса, его внук с голода помрёт, еда будет стоить дорого(всё на экспорт), работы не будет, денег за аренду земли нет, продать...нечего!

Если введут Продажу земли, ну...устроят массовый голодомор к 2025 му.

Откровенно?
Да уже давно, в Украине идёт уничтожение науки, образования, производства, уничтожение среднего класса...

Зачем Вы решаете за деда? Дайте возможность деду, гражданину, распорядиться его собственной землей так, как он хочет.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:16

  75stasstas75 написав:asti
Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов
https://censor.net.ua/news/3185124/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_antikolomoyiskiyi_zakon_butusov

Розжене ВРУ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:17

flyman
Хз...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:19

rollo
Зачем Вы решаете за деда? Дайте возможность деду, гражданину, распорядиться его собственной землей так, как он хочет.


Вас не Владимир Ильич зовут?
Был такой, Ленин, всё втирал о том, что "кухарка должна управлять государством"!

Видел уже "Кухарку" - Гончарука, как бы - он, в частности, виноват в том, что не подготовился к Кризису, хотя ФРС- снижает ставку уже с июля 2019-го!

Так что, конечно, пусть делд решает... но, если его внуки потом будут дохнуть с голода, то не нужно винить, в таком случае Зеленского!
Виноваты будут "деды" и "внуки", которые не остановят маразматичных дедов!

Или Вы хотите сказать, что деды - экономически грамотны и действительно любят своих внуков?

P.S. Лично мне, интересно то, чем закончится завтрашнее "заседание" именно с точки зрения Менталитета.

Если Рада дружно проголосует за Закон о продаже Земли, если народ это "схавает", то можно просто сделать Вывод о том, что Нации, как таковой - НЕТ!
Есть "частные собственники", готовые продать всё, землю, детей, внуков.. ради сиюминутного удовольствия!

Даже интересно!
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:19

  Replay написав:flyman
Я про це вже кілька разів писав, що прийміть Закон, аналогічний польському.
також пiдтримую польский варiант

Але МВФ проти


Можна поцікавитись коли МВФ це сказав?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:19

  budivelnik написав:
  Автор77 написав:
  budivelnik написав:Зараз у нас середня в 9 разів менша від США
Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США
Значит в Украине будет огромный бум на объемные кошельки и портмоне в ближайшее время,
лучше подготовиться к таким зарплатам заранее.
Ви реально вірите що кожних 15 років в США стають краще жити в 2 рази?
Ріст доходу в 2 рази (в папірцях ,навіть якщо це долари чи тугрики чи марсіанські сольдо...) може навіть погіршувати якість життя.
Тому
Зараз в Україні зарплата становить 10% від зарплати в США ,але рівень життя -як мінімум 50% від США
Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...

ТИому розмір портмоне-не головне.

Ви вважаєте, що коронавірус так нашкодить Америці, що вони опустяться до нашого рівня життя?! Для цього 20 років буде замало, ось через 200 це може статися!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:26

  asti написав:
  flyman написав:
  asti написав:Итак, завтра решающий день 30.03...символично.
Кто победит, олигархи или народ, что нас ожидает, кредит или дефолт, сколько будет стоить гривна через полгода, 50 или 30...?
Завтра все решится... Возможно//)
не думаю, замінують зРаду, поболіють депутати, поб"ються за мікрохвон... мало лі шо...
хіба що з держдепа підкинуть мішок компромота, і всі як цуцики піднімуть лапки за те що скаже дядько Сем. Але більше схоже на те, що шерифа зараз проблеми індійців не хвилюють,
а ті і далі будуть відтягувати кінець...
Зе сказав, що тяжко працював, м"яч тепер на полі ВРУ, тобто зробив вигляд, що вмив руки.
А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!

Посмотрите на его мимику, когда он упоминает слово дефолт и всё станет понятно.
Решение уже принято. Закон не проголосуют. Зеля пытается дистанцироваться от Рады, но уже поздно.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:28

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:asti
Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов
https://censor.net.ua/news/3185124/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_antikolomoyiskiyi_zakon_butusov
Розжене ВРУ?
Не знаю, хто кого розжене, але я б на місці Шмигаля в разі неприйняття цих законів подав би у відставку//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:29

  vladimir07 написав:
  yama написав:так а что мне мешает потом это как-то в кеш перевести ? вот надо подумать схему кредитний лимит - долар онлайн - долар кеш ... Приват вклад ? думаю лавочку прикроют и не дадут в кредит взять доларовый кеш :( просто рост будет однозначно больше 4% и быстрей чем за месяц , если без МВФ


Какой еще доллар кеш.
Вы не знаете, что валюты сейчас в банках нет и даже с текущего счета под 0.1% и то не отдают ?

Перевести в долларовый кеш не в плане получения валюты, просто зафиксироваться на данном курсе, пока лавочка не прикрыта.
tvd4
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