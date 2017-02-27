Додано: Нед 29 бер, 2020 22:19

Зачем Вы решаете за деда? Дайте возможность деду, гражданину, распорядиться его собственной землей так, как он хочет.

Вас не Владимир Ильич зовут?Видел уже "Кухарку" - Гончарука, как бы - он, в частности, виноват в том, что не подготовился к Кризису, хотя ФРС- снижает ставку уже с июля 2019-го!Так что, конечно, пусть делд решает... но, если его внуки потом будут дохнуть с голода, то не нужно винить, в таком случае Зеленского!Виноваты будут "деды" и "внуки", которые не остановят маразматичных дедов!Или Вы хотите сказать, что деды - экономически грамотны и действительно любят своих внуков?P.S. Лично мне, интересно то, чем закончится завтрашнее "заседание" именно с точки зрения Менталитета.Если Рада дружно проголосует за Закон о продаже Земли, если народ это "схавает", то можно просто сделать Вывод о том, что Нации, как таковой - НЕТ!Есть "частные собственники", готовые продать всё, землю, детей, внуков.. ради сиюминутного удовольствия!Даже интересно!