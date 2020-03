Додано: Нед 29 бер, 2020 22:35

Shram написав: Replay написав: Ладно, напишу страшную Правду!

Нельзя разрешать продажу земли!

Категорично заявляю!



Причина?

Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.



Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?

Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?

Нет!

Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!

Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.

Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.



Квартир можна наклепати.

А земля не клепається, це природній не відновлюваний ресурс.

Ось в цьому різниця.

А ще можна продати ліси, ріки, озера...

Дозволити органи продавати, ну а шо.

