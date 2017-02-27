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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4855485648574858>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:31

  Replay написав:Ладно, напишу страшную Правду!
Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!

Причина?
Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.

Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!


Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.

Почему у некоторых в голове такой мусор?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

olgerd написав:Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги


Все достаточно естественно, на волне успеха набрать в свою фракцию адскую смесь порохоботов-перебежчиков, соросят, бедных поваров и фотографов, юмористов из квартала мог только HR-менеджер минусового уровня, пусть теперь Зеленский и расхлебывает свою глупость.
Только сумасшедший мог набрать в свою команду на парламентских выборах тех, кто критиковал его на президентских выборах. Возможно разновидность садомазохизма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:33

  Shram написав:
  Replay написав:Ладно, напишу страшную Правду!
Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!

Причина?
Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.

Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!


Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.

Почему у некоторых в голове такой мусор?

Детская болезнь левизны в коммунизме.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:34

Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:35

  Shram написав:
  Replay написав:Ладно, напишу страшную Правду!
Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!

Причина?
Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.

Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!


Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.

Почему у некоторых в голове такой мусор?

Квартир можна наклепати.
А земля не клепається, це природній не відновлюваний ресурс.
Ось в цьому різниця.
А ще можна продати ліси, ріки, озера...
Дозволити органи продавати, ну а шо.
Чому якийсь Вася не може продати нирку... це ж заборона свобод.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:36

  75stasstas75 написав:Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз.

Оптимисты, однако.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:47

75stasstas75
Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз.

Видел прогноз о возможных 30% безработицы в США в случае продолжения эпидемии!
Стата за прошлый четверг:
США Число первичных заявок на получение пособий по безработице 3.283K при прогнозе 1.650K

Рекордное число заявок!
Более 3-х миллионов! :(
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:48

  antey1969 написав:
  75stasstas75 написав:Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз.
Оптимисты, однако.
если бы я знал, что на конец года курс будет 30,
я бы и не думал продавать свои ОВГЗ...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:49

  flyman написав:
  Shram написав:
  Replay написав:Ладно, напишу страшную Правду!
Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!

Причина?
Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.

Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!


Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.

Почему у некоторых в голове такой мусор?

Квартир можна наклепати.
А земля не клепається, це природній не відновлюваний ресурс.
Ось в цьому різниця.


Нет разницы в том ограниченный ресурс или нет (на ограниченный лишь цена будет больше)

Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.

Во всех развитых и цивилизованных странах мира землю продают и покупают. Где-то с некоторыми ограничениями, где-то без них, но никому в голову не приходит вводить на это запрет потому что это ограниченный ресурс.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50

Смотрите фильм!
https://www.youtube.com/watch?v=gI0wq__m7oQ

Дефолт 2018
Replay
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