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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:31
Replay написав:
Ладно, напишу страшную Правду!Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!
Причина?Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.
Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!
Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.
Почему у некоторых в голове такой мусор?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:31
olgerd написав:Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги
Все достаточно естественно, на волне успеха набрать в свою фракцию адскую смесь порохоботов-перебежчиков, соросят, бедных поваров и фотографов, юмористов из квартала мог только HR-менеджер минусового уровня, пусть теперь Зеленский и расхлебывает свою глупость.
Только сумасшедший мог набрать в свою команду на парламентских выборах тех, кто критиковал его на президентских выборах. Возможно разновидность садомазохизма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:33
Shram написав: Replay написав:
Ладно, напишу страшную Правду!Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!
Причина?Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.
Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!
Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.
Почему у некоторых в голове такой мусор?
Детская болезнь левизны в коммунизме.
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rollo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:34
Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз.
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75stasstas75
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:35
Shram написав: Replay написав:
Ладно, напишу страшную Правду!Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!
Причина?Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.
Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!
Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.
Почему у некоторых в голове такой мусор?
Квартир можна наклепати.
А земля не клепається, це природній не відновлюваний ресурс.
Ось в цьому різниця.
А ще можна продати ліси, ріки, озера...
Дозволити органи продавати, ну а шо.
Чому якийсь Вася не може продати нирку... це ж заборона свобод.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:36
75stasstas75 написав:
Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз.
Оптимисты, однако.
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antey1969
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:47
75stasstas75
Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз.
Видел прогноз о возможных 30% безработицы в США в случае продолжения эпидемии!
Стата за прошлый четверг:США Число первичных заявок на получение пособий по безработице 3.283K при прогнозе 1.650K Рекордное число заявок!
Более 3-х миллионов!
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Replay
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:48
antey1969 написав: 75stasstas75 написав:
Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз.
Оптимисты, однако.
если бы я знал, что на конец года курс будет 30,
я бы и не думал продавать свои ОВГЗ...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:49
flyman написав: Shram написав: Replay написав:
Ладно, напишу страшную Правду!Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!
Причина?Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.
Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!
Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.
Почему у некоторых в голове такой мусор?
Квартир можна наклепати.
А земля не клепається, це природній не відновлюваний ресурс.
Ось в цьому різниця.
Нет разницы в том ограниченный ресурс или нет (на ограниченный лишь цена будет больше)
Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.
Во всех развитых и цивилизованных странах мира землю продают и покупают. Где-то с некоторыми ограничениями, где-то без них, но никому в голову не приходит вводить на это запрет потому что это ограниченный ресурс.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50
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