Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55

Shram написав:

Нет разницы в том ограниченный ресурс или нет (на ограниченный лишь цена будет больше)



Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.



Ти би ще криптовалюту приплів би. Теж обмежений ресурс.



