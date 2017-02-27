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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50
freeze написав:
olgerd написав:Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги
Все достаточно естественно, на волне успеха набрать в свою фракцию адскую смесь порохоботов-перебежчиков, .....
Висновок з повідомленням - не вяжеться
1 ЄС за ринок землі і буде голосувати
2 Якщо СН це бувші порохоботи - то тим більше голосування по землі і Привату повинно було йти на ура.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50
Ну, леса и реки Васе не принадлежат, а почкой, я считаю, надо разрешить Васе распоряжаться, так как это его почка! А то хотят на шару у людей забирать без согласия (вот это как раз более опасно, у нас просто будут похищать и резать людей), а продавать низзя.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50
Starikan написав: Libo написав:
Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
А не ты ли был в первых рядах ликующих по поводу прихода зеленого мессии?
Таким кадрам пора делать ЗЕлёные нашивки на фуфайках!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:51
Мы опять являемся свидетелями спектакля. На этот раз под названием "Зеля так старается, уговаривает депутантов, но они не хотят, плохие они, продажные, ничего не сделаешь". Запомните, парламентаризма у нас нет, как скажут, так и голоснут.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55
Shram написав:
Нет разницы в том ограниченный ресурс или нет (на ограниченный лишь цена будет больше)
Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.
Во всех развитых и цивилизованных странах мира землю продают и покупают. Где-то с некоторыми ограничениями, где-то без них, но никому в голову не приходит вводить на это запрет потому что это ограниченный ресурс.
Ти би ще криптовалюту приплів би. Теж обмежений ресурс.
Так ти і не зрозумів або не хочеш розуміти різниці між природнім ресурсом і штучним.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55
Shram
Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.
Ага
Предположим, коллекция картин - досталась нищему потомку, который во время Кризиса, продал их за "бутылку самогонки"!
При этом, у "потомка" есть дети и внуки, которые... через 10-лет, умрут с голода!
Виновны ли внуки в том, что "потомок" был алкаш и любил бухать больше, чем жизнь своих детей?
С точки зрения "внуков" - правильно, подсказать... что не стоит продавать то, что потенциально стоит Дорого и не восстанавливается- за копейки!Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!
Нужно беречь Народ и Землю!
Без этого, не будет Украины....
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58
asti написав:
А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!
Да часть депутатов просто останется дома в самоизоляции на карантин (еще у одного депутата обнаружили вирус), тем самым не удастся сформировать требуемый кворум!
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58
budivelnik написав: freeze написав:
olgerd написав:Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги
Все достаточно естественно, на волне успеха набрать в свою фракцию адскую смесь порохоботов-перебежчиков, .....
Висновок з повідомленням - не вяжеться
1 ЄС за ринок землі і буде голосувати
2 Якщо СН це бувші порохоботи - то тим більше голосування по землі і Привату повинно було йти на ура.
А що робити? Треба ж спасати зелених туманів.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58
Replay написав:Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!
Нужно беречь Народ и Землю!
Без этого, не будет Украины....
Вот и дайте возможность народу распоряжаться своей землей на свое усмотрение.
Все остальное ленинские лозунги.
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