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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4855485648574858

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50

  freeze написав:
olgerd написав:Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги
Все достаточно естественно, на волне успеха набрать в свою фракцию адскую смесь порохоботов-перебежчиков, .....
Висновок з повідомленням - не вяжеться
1 ЄС за ринок землі і буде голосувати
2 Якщо СН це бувші порохоботи - то тим більше голосування по землі і Привату повинно було йти на ура.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50

Ну, леса и реки Васе не принадлежат, а почкой, я считаю, надо разрешить Васе распоряжаться, так как это его почка! А то хотят на шару у людей забирать без согласия (вот это как раз более опасно, у нас просто будут похищать и резать людей), а продавать низзя.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50

  Starikan написав:
  Libo написав:Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)

А не ты ли был в первых рядах ликующих по поводу прихода зеленого мессии?

Таким кадрам пора делать ЗЕлёные нашивки на фуфайках!
komp
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:51

Мы опять являемся свидетелями спектакля. На этот раз под названием "Зеля так старается, уговаривает депутантов, но они не хотят, плохие они, продажные, ничего не сделаешь". Запомните, парламентаризма у нас нет, как скажут, так и голоснут.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55

  Shram написав:
Нет разницы в том ограниченный ресурс или нет (на ограниченный лишь цена будет больше)

Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.

Во всех развитых и цивилизованных странах мира землю продают и покупают. Где-то с некоторыми ограничениями, где-то без них, но никому в голову не приходит вводить на это запрет потому что это ограниченный ресурс.

Ти би ще криптовалюту приплів би. Теж обмежений ресурс.

Так ти і не зрозумів або не хочеш розуміти різниці між природнім ресурсом і штучним.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55

Shram
Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.

Ага
Предположим, коллекция картин - досталась нищему потомку, который во время Кризиса, продал их за "бутылку самогонки"!
При этом, у "потомка" есть дети и внуки, которые... через 10-лет, умрут с голода!

Виновны ли внуки в том, что "потомок" был алкаш и любил бухать больше, чем жизнь своих детей?

С точки зрения "внуков" - правильно, подсказать... что не стоит продавать то, что потенциально стоит Дорого и не восстанавливается- за копейки!


Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!

Нужно беречь Народ и Землю!
Без этого, не будет Украины.... :(
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58

  asti написав:А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!


Да часть депутатов просто останется дома в самоизоляции на карантин (еще у одного депутата обнаружили вирус), тем самым не удастся сформировать требуемый кворум!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58

  budivelnik написав:
  freeze написав:
olgerd написав:Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги
Все достаточно естественно, на волне успеха набрать в свою фракцию адскую смесь порохоботов-перебежчиков, .....
Висновок з повідомленням - не вяжеться
1 ЄС за ринок землі і буде голосувати
2 Якщо СН це бувші порохоботи - то тим більше голосування по землі і Привату повинно було йти на ура.


А що робити? Треба ж спасати зелених туманів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58

  Replay написав:Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!

Нужно беречь Народ и Землю!
Без этого, не будет Украины.... :(

Вот и дайте возможность народу распоряжаться своей землей на свое усмотрение.
Все остальное ленинские лозунги.
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