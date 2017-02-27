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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48564857485848594860>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50

  freeze написав:
olgerd написав:Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги
Все достаточно естественно, на волне успеха набрать в свою фракцию адскую смесь порохоботов-перебежчиков, .....
Висновок з повідомленням - не вяжеться
1 ЄС за ринок землі і буде голосувати
2 Якщо СН це бувші порохоботи - то тим більше голосування по землі і Привату повинно було йти на ура.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50

  Starikan написав:
  Libo написав:Ну что, зеленая плесень, вы кажется конкретно попали с вашими братьями Ермаками.
Зеленый может уже сливать воду.
Вот они три всадника апокалипсиса: кризис медицинский, кризис финансовый и сейчас уже к ним - кризис политический.
8) 8) 8)

А не ты ли был в первых рядах ликующих по поводу прихода зеленого мессии?

Таким кадрам пора делать ЗЕлёные нашивки на фуфайках!
komp
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55

  Shram написав:
Нет разницы в том ограниченный ресурс или нет (на ограниченный лишь цена будет больше)

Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.

Во всех развитых и цивилизованных странах мира землю продают и покупают. Где-то с некоторыми ограничениями, где-то без них, но никому в голову не приходит вводить на это запрет потому что это ограниченный ресурс.

Ти би ще криптовалюту приплів би. Теж обмежений ресурс.

Так ти і не зрозумів або не хочеш розуміти різниці між природнім ресурсом і штучним.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55

Shram
Картин Пикассо в мире тоже ограниченное количество, тем не менее ими владеют и продают и никому не приходит накладывать на их продажу мораторий.

Ага
Предположим, коллекция картин - досталась нищему потомку, который во время Кризиса, продал их за "бутылку самогонки"!
При этом, у "потомка" есть дети и внуки, которые... через 10-лет, умрут с голода!

Виновны ли внуки в том, что "потомок" был алкаш и любил бухать больше, чем жизнь своих детей?

С точки зрения "внуков" - правильно, подсказать... что не стоит продавать то, что потенциально стоит Дорого и не восстанавливается- за копейки!


Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!

Нужно беречь Народ и Землю!
Без этого, не будет Украины.... :(
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58

  asti написав:А що він може зробити у цій ситуації? Я вважаю, що ЗЕ справді ЗА ці закони, але він не може змусити всіх депутатів за це проголосувати!


Да часть депутатов просто останется дома в самоизоляции на карантин (еще у одного депутата обнаружили вирус), тем самым не удастся сформировать требуемый кворум!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58

  Replay написав:Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!

Нужно беречь Народ и Землю!
Без этого, не будет Украины.... :(

Вот и дайте возможность народу распоряжаться своей землей на свое усмотрение.
Все остальное ленинские лозунги.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:02

  rollo написав:
  Replay написав:Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!

Нужно беречь Народ и Землю!
Без этого, не будет Украины.... :(

Вот и дайте возможность народу распоряжаться своей землей на свое усмотрение.
Все остальное ленинские лозунги.

ІВК, перелогінся нарешті.
Задовбав ти своєю пропагандою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Если Рада дружно проголосует за Закон о продаже Земли, если народ это "схавает"

"Народ" не может даже прохавать что закона с таким названием и содержанием нет.
С таким же успехом вы можете назвать его "законом о покупке земли".
Только вот с-х земля давно продаётся официально, а форумным "знатокам" это неведомо.
komp
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:04

  komp написав:
  Replay написав:Если Рада дружно проголосует за Закон о продаже Земли, если народ это "схавает"

"Народ" не может даже прохавать что закона с таким названием и содержанием нет.
С таким же успехом вы можете назвать его "законом о покупке земли".
Только вот с-х земля давно продаётся официально, а форумным "знатокам" это неведомо.

Ще раз, чому не прийняти закон у варіанті, що існує в Польщі?
Де референдум?
Зе обіцяв по важливим питанням радитися з нарідом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07

  hxbbgaf написав:Мы опять являемся свидетелями спектакля. На этот раз под названием "Зеля так старается, уговаривает депутантов, но они не хотят, плохие они, продажные, ничего не сделаешь". Запомните, парламентаризма у нас нет, как скажут, так и голоснут.


Отже, чергове відеозвернення від Президента України.
Друге поспіль, яке знімається не в кабінеті, а на фоні кабінету. Тобто, Президент в цей час може бути де завгодно: вдома, в Маєтку, в Швеції, де, як кажуть, зараз його сім’я.
Ви ж давно не бачили «випадкових» фото президента в магазинах, на вулиці? Він взагалі в Україні?
Але це вже неважливо, бо його і не було. Більшість вже переконалася, що віртуальний щирий, простий, справедливий Голобородько немає нічого спільного з реальним переляканим, туповато-хамовитим, бездарним Зеленським.

Цікаво, про що він сьогодні говорив.
Маски, тести, захисні костюми вчергове «ось-ось» будуть.
Вчіться, 40 найкращих вчителів записують відеоролики учням.
Бюджет скоротять, вчергове починаючи з зарплат топ-чиновників.
І, ключове, в його тексті: Зеленський і уряд зробили все можливе - тепер відповідальність парламенту проголосувати всі закони і отримати кредит МВФ. Інакше - дефолт і обвал економіки.

Ні, таваріщ Зєлєнский, так не вийде. Україна голосувала за Вас персонально, за Ваші пусті обіцянки і махровий популізм. Україна поняття не має, як звати за прізвищами всю цю наволоч, яку Ви персонально притягнули в свій офіс, уряд, парламент.
Тому, соррі, але відповідаєте за все Ви, а не єрмаки, шмигалі, разумкови!
Хотіли - маєте!

Але, окрім ключового, є ще головне

Жодного слова все ще Президента України про корупційні оборудки його правої руки - Єрмака. Кадрові призначення за гроші, корупційні схеми, пряма зрада українських інтересів. Про що сьогодні промовчали центральні канали, але дізналися люди.

Чому не сидять єрмаки?
І що, окрім рук, будуть рубати Вам, пане Президенте?

В.Омелян
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