Висновок з повідомленням - не вяжеться
1 ЄС за ринок землі і буде голосувати
2 Якщо СН це бувші порохоботи - то тим більше голосування по землі і Привату повинно було йти на ура.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50
Висновок з повідомленням - не вяжеться
1 ЄС за ринок землі і буде голосувати
2 Якщо СН це бувші порохоботи - то тим більше голосування по землі і Привату повинно було йти на ура.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:50
Таким кадрам пора делать ЗЕлёные нашивки на фуфайках!
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55
Ти би ще криптовалюту приплів би. Теж обмежений ресурс.
Так ти і не зрозумів або не хочеш розуміти різниці між природнім ресурсом і штучним.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55
Shram
Ага
Предположим, коллекция картин - досталась нищему потомку, который во время Кризиса, продал их за "бутылку самогонки"!
При этом, у "потомка" есть дети и внуки, которые... через 10-лет, умрут с голода!
Виновны ли внуки в том, что "потомок" был алкаш и любил бухать больше, чем жизнь своих детей?
С точки зрения "внуков" - правильно, подсказать... что не стоит продавать то, что потенциально стоит Дорого и не восстанавливается- за копейки!
Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!
Нужно беречь Народ и Землю!
Без этого, не будет Украины....
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58
Да часть депутатов просто останется дома в самоизоляции на карантин (еще у одного депутата обнаружили вирус), тем самым не удастся сформировать требуемый кворум!
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:58
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:02
ІВК, перелогінся нарешті.
Задовбав ти своєю пропагандою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Народ" не может даже прохавать что закона с таким названием и содержанием нет.
С таким же успехом вы можете назвать его "законом о покупке земли".
Только вот с-х земля давно продаётся официально, а форумным "знатокам" это неведомо.
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:04
Ще раз, чому не прийняти закон у варіанті, що існує в Польщі?
Де референдум?
Зе обіцяв по важливим питанням радитися з нарідом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07
Отже, чергове відеозвернення від Президента України.
Друге поспіль, яке знімається не в кабінеті, а на фоні кабінету. Тобто, Президент в цей час може бути де завгодно: вдома, в Маєтку, в Швеції, де, як кажуть, зараз його сім’я.
Ви ж давно не бачили «випадкових» фото президента в магазинах, на вулиці? Він взагалі в Україні?
Але це вже неважливо, бо його і не було. Більшість вже переконалася, що віртуальний щирий, простий, справедливий Голобородько немає нічого спільного з реальним переляканим, туповато-хамовитим, бездарним Зеленським.
Цікаво, про що він сьогодні говорив.
Маски, тести, захисні костюми вчергове «ось-ось» будуть.
Вчіться, 40 найкращих вчителів записують відеоролики учням.
Бюджет скоротять, вчергове починаючи з зарплат топ-чиновників.
І, ключове, в його тексті: Зеленський і уряд зробили все можливе - тепер відповідальність парламенту проголосувати всі закони і отримати кредит МВФ. Інакше - дефолт і обвал економіки.
Ні, таваріщ Зєлєнский, так не вийде. Україна голосувала за Вас персонально, за Ваші пусті обіцянки і махровий популізм. Україна поняття не має, як звати за прізвищами всю цю наволоч, яку Ви персонально притягнули в свій офіс, уряд, парламент.
Тому, соррі, але відповідаєте за все Ви, а не єрмаки, шмигалі, разумкови!
Хотіли - маєте!
Але, окрім ключового, є ще головне
Жодного слова все ще Президента України про корупційні оборудки його правої руки - Єрмака. Кадрові призначення за гроші, корупційні схеми, пряма зрада українських інтересів. Про що сьогодні промовчали центральні канали, але дізналися люди.
Чому не сидять єрмаки?
І що, окрім рук, будуть рубати Вам, пане Президенте?
В.Омелян
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