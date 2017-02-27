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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4857485848594860>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:10

  Replay написав:flyman
Я про це вже кілька разів писав, що прийміть Закон, аналогічний польському.
також пiдтримую польский варiант

Але МВФ проти
я поддерживаю Голобородько по поводу МВФ ... :oops: и будь шо будет
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

похоже после сегодняшнего заявления Зеленского завтра доллар рванет?
или нет?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:18

unicdima
Зависит от завтрашнего голосования по 2м законам, если примут - чуть упадет курс, нет - тогда пристегивайся, рванет вверх
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Может ещё предложите в газовую камеру? Или в канаву?

То для них слишком легко будет. А так пусть ходят всякие вкадчики-долярчики смотрят друг на друга, смотрят остальные на них, смотрят их дети и спрашивают: что за ЗЕйню ты сделал, папа!?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Какая альтернатива

А в Авакова, чи кролика - який зараз рейтинг?
А то я за політикою зовсім не слідкую, а скоро і взагалі, забуду слово "політика" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  V2 написав:Жодного слова все ще Президента України про корупційні оборудки його правої руки - Єрмака. Кадрові призначення за гроші, корупційні схеми, пряма зрада українських інтересів. Про що сьогодні промовчали центральні канали, але дізналися люди.


До речі, хоч один телеканал сьогодні сказав про це?
Чи клоун з усіма подружився?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:33

  unicdima написав:я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.

ну розкажи про Польщу, обітєль зла.
тобі і твоїм колєгам вже писали про те що наразі в тій формі що є продаж землі є руйнуванням держави Україна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:39

Главное условие - антибеневый закон. Кто против него и хочет дать ворюге 2-й раз разграбить банк и лишить Украину международной поддержки в нынешних условиях, тот враг Украины!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:42

hxbbgaf
Не проста дилема або вибір без вибору :roll:
На 2-ій шальці терезів - бариги-торговці посадами на бюджетні потоки, дилетанти, капітулянти!
V2
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