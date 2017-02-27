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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:10
я поддерживаю Голобородько по поводу МВФ ... и будь шо будет
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
похоже после сегодняшнего заявления Зеленского завтра доллар рванет?
или нет?
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:18
unicdima
Зависит от завтрашнего голосования по 2м законам, если примут - чуть упадет курс, нет - тогда пристегивайся, рванет вверх
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А в Авакова, чи кролика - який зараз рейтинг?
А то я за політикою зовсім не слідкую, а скоро і взагалі, забуду слово "політика"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
До речі, хоч один телеканал сьогодні сказав про це?
Чи клоун з усіма подружився?
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:33
ну розкажи про Польщу, обітєль зла.
тобі і твоїм колєгам вже писали про те що наразі в тій формі що є продаж землі є руйнуванням держави Україна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:39
Главное условие - антибеневый закон. Кто против него и хочет дать ворюге 2-й раз разграбить банк и лишить Украину международной поддержки в нынешних условиях, тот враг Украины!
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:42
hxbbgaf
Не проста дилема або вибір без вибору
На 2-ій шальці терезів - бариги-торговці посадами на бюджетні потоки, дилетанти, капітулянти!
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