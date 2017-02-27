Зачем Вы решаете за деда? Дайте возможность деду, гражданину, распорядиться его собственной землей так, как он хочет.
Так что, конечно, пусть дед решает... но, если его внуки потом будут дохнуть с голода, то не нужно винить, в таком случае Зеленского! Виноваты будут "деды" и "внуки", которые не остановят маразматичных дедов!
Зеленского никто и не винит. Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет. Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем? Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать. Сдает в аренду - да ради Бога! Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:Зеленского никто и не винит. Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет. Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем? Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать. Сдает в аренду - да ради Бога! Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.
А вы сам законопроект читали? Может речь идет все же о продажи земли что принадлежит государству а не дедовский пай? Дедовские паи сейчас никому не интересны. Бойня идет за дерибан государственной собственности. Т.е. продать, наполнить бюджет и прожрать пока на троне сидят. А дальше хоть потоп.