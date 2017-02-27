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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4857485848594860

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:44

  Replay написав:rollo
Зачем Вы решаете за деда? Дайте возможность деду, гражданину, распорядиться его собственной землей так, как он хочет.
Так что, конечно, пусть дед решает... но, если его внуки потом будут дохнуть с голода, то не нужно винить, в таком случае Зеленского!
Виноваты будут "деды" и "внуки", которые не остановят маразматичных дедов!

Зеленского никто и не винит.
Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет.
Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем?
Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать.
Сдает в аренду - да ради Бога!
Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:47

  flyman написав:
  unicdima написав:я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.

ну розкажи про Польщу, обітєль зла.
тобі і твоїм колєгам вже писали про те що наразі в тій формі що є продаж землі є руйнуванням держави Україна

ПОП, перелогинься.
Задолбал своими лозунгами.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:52

  Replay написав: Земля и Народ!
Вот основные составляющие Украины!

Какой-то средневековый лозунг.
Добавьте еще Православие - и будет полный армовир :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:54

  unicdima написав:я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.

Это даже не совок, а какое-то средневековое мракобесие.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:21

  Starikan написав:Зеленского никто и не винит.
Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет.
Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем?
Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать.
Сдает в аренду - да ради Бога!
Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.


А вы сам законопроект читали?
Может речь идет все же о продажи земли что принадлежит государству а не дедовский пай? Дедовские паи сейчас никому не интересны.
Бойня идет за дерибан государственной собственности. Т.е. продать, наполнить бюджет и прожрать пока на троне сидят. А дальше хоть потоп.
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