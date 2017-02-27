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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4857485848594860

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 397
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
189
Всього голосів : 397
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:54

  unicdima написав:я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.

Это даже не совок, а какое-то средневековое мракобесие.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:21

  Starikan написав:Зеленского никто и не винит.
Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет.
Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем?
Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать.
Сдает в аренду - да ради Бога!
Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.


А вы сам законопроект читали?
Может речь идет все же о продажи земли что принадлежит государству а не дедовский пай? Дедовские паи сейчас никому не интересны.
Бойня идет за дерибан государственной собственности. Т.е. продать, наполнить бюджет и прожрать пока на троне сидят. А дальше хоть потоп.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:33

  mephala написав:
  Starikan написав:Зеленского никто и не винит.
Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет.
Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем?
Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать.
Сдает в аренду - да ради Бога!
Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.


А вы сам законопроект читали?
Может речь идет все же о продажи земли что принадлежит государству а не дедовский пай? Дедовские паи сейчас никому не интересны.
Бойня идет за дерибан государственной собственности. Т.е. продать, наполнить бюджет и прожрать пока на троне сидят. А дальше хоть потоп.

так возьми поинтересуйся что выносится, продажу госземель сняли, только распоряжение землей действующих собственников, с 1 июля 21 года, на первом этапе только физические лица!
Сколько будут оторванные от земли городские жители вопить про референдум не владея ни землей, ни обстановкой на местах?
komp
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:59

komp Як я розумію, ви прямо з польових робіт пишете? Приватна власність на землю - це нехтування екологічною безпекою її новими власниками. Вони використовуватимуть такі хімікати, які їм заманеться. І страждатимуть. Від цього всі. Земля - наше життя, а длябариг - лише засіб заробітку надприбутків.
tk86
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:28

  komp написав:так возьми поинтересуйся что выносится, продажу госземель сняли, только распоряжение землей действующих собственников, с 1 июля 21 года, на первом этапе только физические лица!
Сколько будут оторванные от земли городские жители вопить про референдум не владея ни землей, ни обстановкой на местах?


а вы откуда пишите? сидя за трактором?
может и текст нового проекта у вас прямо под рукой?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:38

  tk86 написав:komp Як я розумію, ви прямо з польових робіт пишете? Приватна власність на землю - це нехтування екологічною безпекою її новими власниками. Вони використовуватимуть такі хімікати, які їм заманеться. І страждатимуть. Від цього всі. Земля - наше життя, а длябариг - лише засіб заробітку надприбутків.

То есть арендаторы сейчас берегут землю и не используют химикаты?
А как только станут владельцами - так сразу такие химикаты начнут использовать, что земля и 3 года не протянет.
Вы же понимаете, что это не так?
shramko82
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:45

В мене питання до прихильників закону про продаж землі, ну приймуть його,
А що далі?
В нас розвинеться фермерство?
Чи багато ви знаєте селян які готові купити землю, скажімо по 2к S за гектар?
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