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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 23:54
unicdima написав:
я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.
Это даже не совок, а какое-то средневековое мракобесие.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Пон 30 бер, 2020 00:21
Starikan написав:
Зеленского никто и не винит.
Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет.
Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем?
Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать.
Сдает в аренду - да ради Бога!
Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.
А вы сам законопроект читали?
Может речь идет все же о продажи земли что принадлежит государству а не дедовский пай? Дедовские паи сейчас никому не интересны.
Бойня идет за дерибан государственной собственности. Т.е. продать, наполнить бюджет и прожрать пока на троне сидят. А дальше хоть потоп.
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mephala
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Додано: Пон 30 бер, 2020 00:33
mephala написав: Starikan написав:
Зеленского никто и не винит.
Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет.
Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем?
Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать.
Сдает в аренду - да ради Бога!
Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.
А вы сам законопроект читали?
Может речь идет все же о продажи земли что принадлежит государству а не дедовский пай? Дедовские паи сейчас никому не интересны.
Бойня идет за дерибан государственной собственности. Т.е. продать, наполнить бюджет и прожрать пока на троне сидят. А дальше хоть потоп.
так возьми поинтересуйся что выносится, продажу госземель сняли, только распоряжение землей действующих собственников, с 1 июля 21 года, на первом этапе только физические лица!
Сколько будут оторванные от земли городские жители вопить про референдум не владея ни землей, ни обстановкой на местах?
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komp
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Додано: Пон 30 бер, 2020 00:59
komp Як я розумію, ви прямо з польових робіт пишете? Приватна власність на землю - це нехтування екологічною безпекою її новими власниками. Вони використовуватимуть такі хімікати, які їм заманеться. І страждатимуть. Від цього всі. Земля - наше життя, а длябариг - лише засіб заробітку надприбутків.
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tk86
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Додано: Пон 30 бер, 2020 01:28
komp написав:
так возьми поинтересуйся что выносится, продажу госземель сняли, только распоряжение землей действующих собственников, с 1 июля 21 года, на первом этапе только физические лица!
Сколько будут оторванные от земли городские жители вопить про референдум не владея ни землей, ни обстановкой на местах?
а вы откуда пишите? сидя за трактором?
может и текст нового проекта у вас прямо под рукой?
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mephala
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Додано: Пон 30 бер, 2020 01:38
tk86 написав:komp
Як я розумію, ви прямо з польових робіт пишете? Приватна власність на землю - це нехтування екологічною безпекою її новими власниками. Вони використовуватимуть такі хімікати, які їм заманеться. І страждатимуть. Від цього всі. Земля - наше життя, а длябариг - лише засіб заробітку надприбутків.
То есть арендаторы сейчас берегут землю и не используют химикаты?
А как только станут владельцами - так сразу такие химикаты начнут использовать, что земля и 3 года не протянет.
Вы же понимаете, что это не так?
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shramko82
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Додано: Пон 30 бер, 2020 01:45
В мене питання до прихильників закону про продаж землі, ну приймуть його,
А що далі?
В нас розвинеться фермерство?
Чи багато ви знаєте селян які готові купити землю, скажімо по 2к S за гектар?
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Львівський БатяР
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Додано: Пон 30 бер, 2020 02:06
Львівський БатяР написав:
В мене питання до прихильників закону про продаж землі, ну приймуть його,
А що далі?
В нас розвинеться фермерство?
Чи багато ви знаєте селян які готові купити землю, скажімо по 2к S за гектар?
да интереснее другое.
читали ли эти сторонники что собираются принимать или просто глотку дерут.
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mephala
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