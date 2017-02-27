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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:38
tk86 написав:komp
Як я розумію, ви прямо з польових робіт пишете? Приватна власність на землю - це нехтування екологічною безпекою її новими власниками. Вони використовуватимуть такі хімікати, які їм заманеться. І страждатимуть. Від цього всі. Земля - наше життя, а длябариг - лише засіб заробітку надприбутків.
То есть арендаторы сейчас берегут землю и не используют химикаты?
А как только станут владельцами - так сразу такие химикаты начнут использовать, что земля и 3 года не протянет.
Вы же понимаете, что это не так?
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Додано: Пон 30 бер, 2020 01:45
В мене питання до прихильників закону про продаж землі, ну приймуть його,
А що далі?
В нас розвинеться фермерство?
Чи багато ви знаєте селян які готові купити землю, скажімо по 2к S за гектар?
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Додано: Пон 30 бер, 2020 02:06
Львівський БатяР написав:
В мене питання до прихильників закону про продаж землі, ну приймуть його,
А що далі?
В нас розвинеться фермерство?
Чи багато ви знаєте селян які готові купити землю, скажімо по 2к S за гектар?
да интереснее другое.
читали ли эти сторонники что собираются принимать или просто глотку дерут.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 03:34
mephala
Там полстраницы закона.
Что именно вас там смущает?
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Додано: Пон 30 бер, 2020 07:39
flyman написав: unicdima написав:
я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.
ну розкажи про Польщу, обітєль зла.
тобі і твоїм колєгам вже писали про те що наразі в тій формі що є продаж землі є руйнуванням держави Україна
Так може це і є їх завдання???
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