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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 485748584859486048614862>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 399
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
191
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:38

  tk86 написав:komp Як я розумію, ви прямо з польових робіт пишете? Приватна власність на землю - це нехтування екологічною безпекою її новими власниками. Вони використовуватимуть такі хімікати, які їм заманеться. І страждатимуть. Від цього всі. Земля - наше життя, а длябариг - лише засіб заробітку надприбутків.

То есть арендаторы сейчас берегут землю и не используют химикаты?
А как только станут владельцами - так сразу такие химикаты начнут использовать, что земля и 3 года не протянет.
Вы же понимаете, что это не так?
shramko82
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:45

В мене питання до прихильників закону про продаж землі, ну приймуть його,
А що далі?
В нас розвинеться фермерство?
Чи багато ви знаєте селян які готові купити землю, скажімо по 2к S за гектар?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:06

  Львівський БатяР написав:В мене питання до прихильників закону про продаж землі, ну приймуть його,
А що далі?
В нас розвинеться фермерство?
Чи багато ви знаєте селян які готові купити землю, скажімо по 2к S за гектар?


да интереснее другое.
читали ли эти сторонники что собираются принимать или просто глотку дерут.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 03:34

mephala
Там полстраницы закона.
Что именно вас там смущает?
shramko82
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:39

  flyman написав:
  unicdima написав:я смотрю у многих еще совок головного мозга. Ребятки, вот только заповедник такой остался только один в Северной Корее, езжайте туда жить и там эти сказки про землю рассказывайте.

ну розкажи про Польщу, обітєль зла.
тобі і твоїм колєгам вже писали про те що наразі в тій формі що є продаж землі є руйнуванням держави Україна

Так може це і є їх завдання???
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:07

В ходе подготовки проекта изменений в госбюджет на 2020 год в Кабмине обновили макроэкономический прогноз. Из-за коронавируса предполагаемая инфляция вырастет с 5,5% до 8,7%, а средний курс гривны упадет с 27 до 29 грн/$1.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:27

  kwon написав: средний курс гривны упадет с 27 до 29 грн/$1.


щоб отримати середній 29 потрібно сходити за 30...ясно, будемо купувати :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:34

  Replay написав:Да уже давно, в Украине идёт уничтожение науки, образования, производства, уничтожение среднего класса...

Так вчора вийшло, що подивився репортаж - youtube, як проходить карантин в Білорусі, США, Туречинні і Росії (в Новосибірську). І там пару разів показали якесь Айтіместечко (Новосибирськ).
Мене зацікавила архітектура і вирішив його нагуглити, і ще погуглив Новосибірськ економика.

Так ось, що хотів сказати. Може когось ображу (соррі тоді).

"Срана" Новосибірська область отримала дофігіща капітальних інвестицій в виробництво в 2019 році. Я не задавався метою порівняти нас і їх, але здається "срана область" отримала більше інвестицій, ніж наша ненька.

А ми тут срачимось за землю, за мову, поки нас розділяють, роздягають і правлять!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:37

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 28.35 - 28.50,
большинство предложений: 28.30 - 28.50/28.55 (опт)

Сумы 28.20 - 28.50
Полтава 28.30 - 28.45
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:39

В повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков.
Бывалый
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